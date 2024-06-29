У Збройних силах Білорусі заявили про «зростання напруженості» на кордоні з Україною. Мовляв, Мінськ нібито хочуть «втягнути у війну».

У відомстві стверджують начебто Україна стягує до білоруського кордону війська, озброєння та військову техніку.

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У Білорусі заявили про «напруженість» на кордоні з Україною

«Зокрема, у Житомирській області розміщено американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важку далекобійну артилерію та іншу техніку», - стверджує заступник командувача силами спецоперацій з ідеологічної роботи ЗС Білорусі Вадим Лукашевич.

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У Державній прикордонній службі України відповіли, що будь-які дії Сил оборони на кордоні з Білоруссю спрямовані на захист нашої держави від ворожої агресії. І це зовсім не зазіхання на чужі території.

ДПСУ нагадала білорусам тезу «звідки готувався наступ»

У ДПСУ кажуть, що останнім часом Мінськ активізував свої інформаційні вкиди про начебто напругу на кордоні. Зокрема, в межах Житомирщини. 

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У разі зростання загрози Генеральним штабом ЗС України будуть передані додаткові сили.

У відомстві кажуть, що такі заяви білорусів нагадують вже відому тезу «звідки готувався наступ».

«Їм ввижається стягування найрізноманітніших підрозділів, всього наявного озброєння та техніки. Кого і що вони тільки не згадували, і хто вже тільки не робив такі заяви. Певно й самі заплуталися у своїх показах. Це знову дуже нагадує тези про те «звідки готувався наступ». Можливо, й карти вже намалювали…», - сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі Українській правді. 

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Він наголосив: доки Білорусь буде під впливом РФ, доти для України цей напрямок залишатиметься загрозливим і Сили оборони робитимуть все від них залежне і необхідне, аби посилювати захист держави. 

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