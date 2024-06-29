Російські війська не зменшують тиск на Покровському напрямку.

Ворог шукає шляхи, аби витіснити наші підрозділи із зайнятих позицій.

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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на 16:00.

Противник наростив кількість атак на майже всій лінії фронту. Задіює авіацію. Від початку доби скинув уже 37 керованих авіабомб.

Тривають бої на Харківському напрямку

Вісім бойових зіткнень від початку доби відбулося в районі Вовчанська на Харківському напрямку. Українські військові відбили ворога. Противник має втрати.

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На Куп’янському напрямку зафіксували три атаки противника. Дві з них - біля Стельмахівки та Синьківки - станом на 16:00 ще тривали.

Росіяни бомбардують Торецьк

Російські загарбники продовжують активні дії на Лиманському напрямку. Загальна кількість бойових зіткнень тут зросла до шести. Бої точаться у чотирьох локаціях неподалік Торського і Невського.

На Краматорському напрямку війська РФ намагаються просунутись вперед в районах Часового Яру і Калинівки. Шість із восьми сьогоднішніх боєзіткнень ще тривають.

На Торецькому напрямку кількість ворожих штурмів збільшилась до восьми. Противник атакує в районах Торецька, Північного, Південного та Нью-Йорка.

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«Активно працює ворожа авіація - п’ятьма КАБами російські загарбники бомбардували місто Торецьк», - повідомили в Генштабі.

Ворог не збавляє темпів на Покровському напрямку. Від початку доби Сили оборони відбили 12 штурмів. Ще десять - тривають.

«Противник продовжує атаки біля Яснобродівки, у трьох локаціях неподалік села Воздвиженка, також по два боєзіткнення продовжуються у районах Новоолександрівки, Прогреса і Новоселівки Першої», - звітують у штабі.

На Курахівському напрямку КАБами окупанти вдарили в районі Михайлівки. Неподалік Костянтинівки і Парасковіївки наші оборонці відбили шість атак

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Російські війська активізувалися на Времівському напрямку - шість разів намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Водяного і Урожайного.

Тричі ворог штурмував на Придніпровському напрямку. Втрат позицій на лівобережжі Дніпра не допущено.