На Запоріжжі сьогодні - День жалоби за загиблими.

Відомо про 31 постраждалого. Серед них також є діти.

Раніше була інформація про двох загиблих дітей.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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У Вільнянську внаслідок ракетної атаки 29 червня загинули троє дітей та четверо дорослих.

Внаслідок удару по дев'ятиповерхівці, попередньо, є поранені. Ймовірно, ворог скерував на місто ракету Х-59

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«Ворог здійснив черговий жахливий теракт проти цивільного населення. Ракетними ударами обстріляв одне з міст Запорізької області. Серед білого дня, у вихідний день, там де люди проводили свій досуг, у центрі міста, без жодної військової інфраструктури», - сказав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За даними прокуратури, окупанти запустили по місту 2 ракети.

Зеленський відреагував на обстріл Вільнянська

Після удару по Вільнянську президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів не зволікати і допомогти Україні.

«Наші міста й громади щоденно потерпають від таких російських ударів. Але є способи це подолати: знищувати терористів там, де вони є, знищувати пускові установки російських ракет, бити справді далекобійно та збільшувати кількість сучасних систем ППО в Україні», - написав президент.

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Глава держави наголосив, що будь-яке затягування з рішеннями в цій війні коштує людських життів.