Оновлено 9:30
У Вільнянську внаслідок ракетної атаки 29 червня загинули троє дітей та четверо дорослих.
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Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Раніше була інформація про двох загиблих дітей.
Відомо про 31 постраждалого. Серед них також є діти.
На Запоріжжі сьогодні - День жалоби за загиблими.
Росіяни цинічно вдарили по місту Вільнянськ
За даними прокуратури, окупанти запустили по місту 2 ракети.
«Ворог здійснив черговий жахливий теракт проти цивільного населення. Ракетними ударами обстріляв одне з міст Запорізької області. Серед білого дня, у вихідний день, там де люди проводили свій досуг, у центрі міста, без жодної військової інфраструктури», - сказав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок влучань загорілися торгові приміщення, домоволодіння та автомобілі.
У Дніпрі російська ракета влучила в багатоповерхівку
Пошкоджено обʼєкт цивільної інфраструктури, магазин та житлові будинки.
Зеленський відреагував на обстріл Вільнянська
Після удару по Вільнянську президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів не зволікати і допомогти Україні.
«Наші міста й громади щоденно потерпають від таких російських ударів. Але є способи це подолати: знищувати терористів там, де вони є, знищувати пускові установки російських ракет, бити справді далекобійно та збільшувати кількість сучасних систем ППО в Україні», - написав президент.
Глава держави наголосив, що будь-яке затягування з рішеннями в цій війні коштує людських життів.