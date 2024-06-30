Оновлено 9:30

У Вільнянську внаслідок ракетної атаки 29 червня загинули троє дітей та четверо дорослих.

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Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Раніше була інформація про двох загиблих дітей. 

Відомо про 31 постраждалого. Серед них також є діти. 

На Запоріжжі сьогодні - День жалоби за загиблими. 

Росіяни цинічно вдарили по місту Вільнянськ

За даними прокуратури, окупанти запустили по місту 2 ракети. 

«Ворог здійснив черговий жахливий теракт проти цивільного населення. Ракетними ударами обстріляв одне з міст Запорізької області. Серед білого дня, у вихідний день, там де люди проводили свій досуг, у центрі міста, без жодної військової інфраструктури», - сказав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Внаслідок влучань загорілися торгові приміщення, домоволодіння та автомобілі. 

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Внаслідок удару по дев'ятиповерхівці, попередньо, є поранені. Ймовірно, ворог скерував на місто ракету Х-59

Пошкоджено обʼєкт цивільної інфраструктури, магазин та житлові будинки. 

Зеленський відреагував на обстріл Вільнянська

Після удару по Вільнянську президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів не зволікати і допомогти Україні. 

«Наші міста й громади щоденно потерпають від таких російських ударів. Але є способи це подолати: знищувати терористів там, де вони є, знищувати пускові установки російських ракет, бити справді далекобійно та збільшувати кількість сучасних систем ППО в Україні», - написав президент. 

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Глава держави наголосив, що будь-яке затягування з рішеннями в цій війні коштує людських життів.

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