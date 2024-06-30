На шахті «Відродження» у селі Межиріччя на Львівщині обвалився ґрунт.

Нещасний випадок стався 29 червня о 13:20.

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«На сполуці 174 монтажної камери з 174 конвеєрним штреком пласта Сокальський, під дією гірничого тиску сталось обрушення порід покрівлі», - повідомили в ДП Львіввугілля.

На шахті «Відродження» стався обвал

Під завалами на глибині понад 500 метрів опинилися двоє шахтарів. Врятувати їх не вдалося.

Загинув 37-річний Андрій Кончук. Він працював на шахті майже 3 роки - машиністом гірничих виїмкових машин, бригадиром ГОЗ дільниці з видобутку вугілля. До того був на шахті «Великомостівська».

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36-річний Володимир Макогін працював на шахті «Відродження» шість років. Виконував обов'язки майстра дільниці з видобутку вугілля.