У суботу, 29 червня, відбулися два матчі Євро-2024:
Німеччина - Данія
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Швейцарія - Італія
Швейцарія вийшла до чвертьфіналу
Збірна Швейцарії переграла Італію в 1/8 фіналу Євро-2024 та вийшла до чвертьфіналу.
Швейцарія перемогла італійців з рахунком 2:0.
Голи у ворота суперників забили Ремо Фройлер (на 37-й хвилині) та Рубен Варгас (46-та хвилина).
Німеччина перемогла Данію
Матч Німеччина - Данія зупиняли через грозу на 36 хвилині. Тоді рахунок був 00:00. Однак, після паузи німці взяли першість та перемогли 2:0.
Успіх збірній Німеччини принесли голи Кая Гаверца, який реалізував пенальті на 53-й хвилині, та Джамала Мусіали (68 хвилина).
У чвертьфіналі Німеччина зіграє проти переможця протистояння Іспанія - Грузія, яке відбудеться 30 червня.
Євро-2024: розклад матчів 30 червня
У неділю відбудуться два матчі:
Англія - Словаччина, 19:00
Іспанія - Грузія, 22:00