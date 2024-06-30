У суботу, 29 червня, відбулися два матчі Євро-2024:

Німеччина - Данія

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Швейцарія - Італія

Швейцарія вийшла до чвертьфіналу

Збірна Швейцарії переграла Італію в 1/8 фіналу Євро-2024 та вийшла до чвертьфіналу.

Швейцарія перемогла італійців з рахунком 2:0.

Голи у ворота суперників забили Ремо Фройлер (на 37-й хвилині) та Рубен Варгас (46-та хвилина).

Німеччина перемогла Данію

Матч Німеччина - Данія зупиняли через грозу на 36 хвилині. Тоді рахунок був 00:00. Однак, після паузи німці взяли першість та перемогли 2:0.

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Успіх збірній Німеччини принесли голи Кая Гаверца, який реалізував пенальті на 53-й хвилині, та Джамала Мусіали (68 хвилина).

У чвертьфіналі Німеччина зіграє проти переможця протистояння Іспанія - Грузія, яке відбудеться 30 червня.

Євро-2024: розклад матчів 30 червня

У неділю відбудуться два матчі:

Англія - Словаччина, 19:00

Іспанія - Грузія, 22:00