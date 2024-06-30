Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, яка визнає дії Росії геноцидом українського народу.

Про це повідомив народний депутат України та член парламентської делегації Павло Фролов.

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ПА ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом українського народу

Резолюцію ухвалили в день відкриття літньої сесії в Бухаресті.

У документі засуджуються 10 років військової агресії Росії проти України.

«Документ також визначає деколонізацію РФ як необхідну умову для встановлення міцного миру», - написав Павло Фролов.

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Резолюція закликає 53 країни-учасниці ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та усіх окупованих територій України, підтримуючи Формулу миру та Кримську платформу.

Резолюція ПА ОБСЄ: про що йдеться

Депутат зазначив, що резолюція складається з 70 пунктів.

Серед них:

створити Спеціальний трибунал для притягнення РФ до відповідальності за злочини проти України. Провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових вбивств і зґвалтувань, скоєних російською армією в Україні;

підкреслюється необхідність швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів на користь України. Країнам ОБСЄ пропонується приєднуватись до Угоди про Міжнародний Реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ;

російські президентські вибори 2024 року визнаються підтасованими та такими, що підривають легітимність усієї виборчої системи Росії;

підтримка створення Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також забезпечення звільнення українських військовополонених та цивільних осіб;

заклик заборонити імпорт російського зрідженого газу до Євросоюзу, реекспорт та транзит через порти ЄС.

Зазначається, що сесія Парламентської Асамблеї ОБСЄ триватиме до 3 липня.