Після терористичних атак у Дагестані російські ультранаціоналісти висловлюють дедалі більше сумнівів у здатності влади запобігти новим терактам і вирішити проблему етнічної та релігійної напруженості в країні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Етнічна та релігійна напруженість у Росії

Зазначається, що російські ультранаціоналісти поширили історію про нібито переслідування екстремістами російського лікаря у Дагестані, який відмовився прийняти пацієнтку, що не зняла нікаб (мусульманський жіночий головний убір, що закриває обличчя, з вузьким прорізом для очей). Вони також стверджували, що екстремістські діячі нібито організували цю подію для розпалювання подальшої етнічної та релігійної напруженості у Дагестані.

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За словами ультранаціоналістів, дагестанські чиновники нібито знають особи екстремістських ідейних лідерів, але дозволили радикальним салафітам-джихадистам контролювати цілі сфери суспільного життя у республіці.

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За попередніми даними, на НПЗ в Тамбовській області внаслідок атаки виникла пожежа, яку гасять 11 пожежних бригад.

Ці заяви призвели до поновлення дискусій про заборону нікаба в Росії, що спонукало голову Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна висловити непряму підтримку цій ідеї.

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В ISW нагадали, що деякі західні країни та країни з мусульманською більшістю населення запровадили різні закони про заборону релігійного одягу та одягу, що закриває обличчя.

Однак в аналітики вважають дивною російську ультранаціоналістичну дискусію щодо нікаба. Оскільки у Росії небагато мусульман носять такий одяг.

Ультранаціоналісти в РФ сумніваються у здатності влади запобігти терактам

«Занепокоєння російських ультранаціоналістів щодо нікаба, схоже, є для них темою для розмови, щоб висловити своє сприйняття екстремістської загрози від російських мусульманських меншин і щоб критикувати російську владу за те, що вона робить недостатньо для запобігання неминучим, на думку ультранаціоналістів, терористичним атакам у майбутньому», - вважають аналітики.

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В ISW вважають, що російські ультранаціоналісти, ймовірно, і далі висловлюватимуть побоювання щодо подальших терористичних атак для дедалі більшого розпалювання етнічної та релігійної напруженості.

На думку фахівців, російська ультранаціоналістична риторика частково відштовхує громади меншин і мусульманської більшості та породжує ворожнечу, «яку салафітські джихадистські угруповання можуть використати для вербування нових прихильників».

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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