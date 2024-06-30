Протягом минулої доби російські війська обстріляли 15 населених пунктів Донецької області.
Внаслідок ударів загинуло вісім людей. Ще 14 - поранені.
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За даними обласної влади, троє людей загинули у Зарічному, також одна людина загинула у Нью-Йорку, Курахівці, Костянтинівці, Північному та Слов’янську.
Росіяни б'ють по Донеччині авіабомбами
На Костянтинівку росіяни скинули три авіабомби «УМПБ Д-30 СМ». Руйнувань зазнали 12 багатоквартирних і 18 приватних будинків. Зачепило магазин, адмінбудівлю, підприємства та автомобілі.
Під артилерійським вогнем весь день був Нью-Йорк. У селищі пошкоджено багатоквартирний і три приватних будинки, а також підприємство.
З РСЗВ «Смерч» окупанти накрили Слов’янськ. У місті також є руйнування.
КАБами росіяни б'ють по Торецьку.
«Сьогодні о 4:00 російські терористи вдарили по Торецьку чотирма бомбами «КАБ-250» - вбили цивільну особу, ще двох поранили. Зруйновано приватний будинок», - повідомили в поліції.
Загалом в регіоні за добу пошкоджено понад сто цивільних об’єктів. Половина з них - це житлові будинки.
РФ обстріляла Селидове: влучили у шахту
Пізно ввечері російські війська обстріляли Селидове.
Вдарили по місту близько 22:00.
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено та зруйновано виробничі приміщення шахти.