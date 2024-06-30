Протягом минулої доби російські війська обстріляли 15 населених пунктів Донецької області. 

Внаслідок ударів загинуло вісім людей. Ще 14 - поранені. 

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За даними обласної влади, троє людей загинули у Зарічному, також одна людина загинула у Нью-Йорку, Курахівці, Костянтинівці, Північному та Слов’янську.

Росіяни б'ють по Донеччині авіабомбами

На Костянтинівку росіяни скинули три авіабомби «УМПБ Д-30 СМ». Руйнувань зазнали 12 багатоквартирних і 18 приватних будинків. Зачепило магазин, адмінбудівлю, підприємства та автомобілі. 

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Під артилерійським вогнем весь день був Нью-Йорк. У селищі пошкоджено багатоквартирний і три приватних будинки, а також підприємство.

З РСЗВ «Смерч» окупанти накрили Слов’янськ. У місті також є руйнування. 

КАБами росіяни б'ють по Торецьку. 

«Сьогодні о 4:00 російські терористи вдарили по Торецьку чотирма бомбами «КАБ-250» - вбили цивільну особу, ще двох поранили. Зруйновано приватний будинок», - повідомили в поліції. 

Загалом в регіоні за добу пошкоджено понад сто цивільних об’єктів. Половина з них - це житлові будинки.

РФ обстріляла Селидове: влучили у шахту

Пізно ввечері російські війська обстріляли Селидове. 

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Вдарили по місту близько 22:00. 

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено та зруйновано виробничі приміщення шахти.

Фото: Telegram Селидівської МВА.

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