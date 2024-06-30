Від початку доби на фронті відбулося 47 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генеральному штабі станом на 10:00.

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Російська армія атакує на кількох напрямках.

Найбільш гаряче - на Покровському. Там вже зафіксували 15 атак. 10 штурмових дій зупинено. Решта - тривають.

«П’ять атак в районах Прогресу, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки та Новоселівки Першої тривають», - йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу.

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Ситуація на фронті

Українські військові відбили атаку окупантів в районі Глибокого на Харківському напрямку.

Триває бій в районі Стельмахівки. Це Куп’янський напрямок.

Сили оборони стримують дві ворожі атаки біля Невського та Макіївки на Лиманському напрямку.

На Сіверському - ворог атакує в районах Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Всього п’ять штурмових дій, три з яких уже відбито.

«На Краматорському напрямку наші війська стримують три атаки противника в районі Іванівського та Часового Яру. Ще одну штурмову дію успішно відбито», - звітують у штабі.

На Торецькому напрямку окупанти двічі намагалися покращити своє становище в районах Північного та Південного. Успіху не мали.

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Росіяни намагаються прорвати оборону на Курахівському напрямку

На Курахівському напрямку відбулося 10 атак противника за сьогодні. Вісім спроб ворога прорвати наші рубежі успіху не мали. Дві атаки станом на ранок ще тривали.

На Времівському напрямку війська РФ атакують в районі Водяного. Зупинено штурмові дії ворога біля Урожайного.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи наших військ відбивають одну атаку противника на напрямку Чарівного.

Дві ворожі атаки Сили оборони зупинили в районі Роботиного на Оріхівському напрямку.