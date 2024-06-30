Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина прокоментувала 11 вимог Угорщини для вступу України в ЄС.

За словами міністерки, жодних зазіхань на територіальну цілісність України немає і не було.

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Про це вона сказала в коментарі для телеканалу «Ми - країна».

Стефанішина про умови Угорщини для вступу до ЄС

Ольга Стефанішина зазначила, що уряд Віктора Орбана - це «дуже специфічна група людей, які мають специфічні підходи до перемовин».

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Вона зазначила, що між Києвом та Будапештом триває діалог. Хоча визнала, що ці перемовини не прості.

«Є діалог, він не простий, бо є специфіка, але ми робимо свій вклад в наше європейське майбутнє», - сказала віцепрем'єрка.

11 вимог Орбана

Цього тижня стали відомі умови Угорщини для вступу України в ЄС. Уряд Віктора Орбана висунув Києву 11 вимог.

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Вони передбачають поступки, пов'язані з мовою, освітою, політичним представництвом і культурними правами угорців Закарпаття.

Половина умов стосується угорськомовної освіти. Зокрема, використання угорської мови в освітньому процесі, можливість отримати переклад угорською завдань ЗНО та національного мультипредметного тесту.

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Частина угорських вимог стосується політичного представництва національних меншин. Угорщина хотіла б, аби нацменшини були представлені у парламенті.

Також є пункти щодо статусу територій, де історично проживають українські угорці. Наприклад, автоматично визнати «традиційно угорськими» усі населені пункти Закарпаття, навіть ті, в яких угорці історично ніколи не жили.

Частина цих пунктів є проблемними й досягти компромісу щодо них не вдається. Зазначається, що деталі списку поступово змінюються та уточнюються угорською стороною під час переговорів.

Стартували перемовини про вступ України до ЄС

Цього тижня Україна та ЄС офіційно розпочали переговори про вступ.

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Вони стартували з міжурядової конференції в Люксембурзі, яка відбулася 25 червня.

Це передостанній і найскладніший крок до членства у ЄС.

Україна повинна отримати висновок Єврокомісії про те, що відповідає критеріям вступу. Далі, коли таке рішення буде ухвалене - його мають погодити усі члени Євросоюзу.