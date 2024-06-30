Служба безпеки України показала унікальні кадри звільнення острова Зміїний.

30 червня 2022 року окупанти втекли з острова.

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Російські війська залишили Зміїний після того, як ЗСУ завдали по них масованих ракетно-артилерійських ударів.

Звільнення Зміїного: унікальні кадри спецоперації

В СБУ кажуть, що це була «унікальна та надзвичайно важлива» операція.

Вона складалась з кількох етапів.

Операцію провели спецпризначенці ЦСО «А» СБУ разом із бойовими побратимами з ГУР МОУ та ЗСУ.

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«Вона складалась з декількох етапів та мала стратегічне значення, адже відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з Чорного моря. Спецоперація зі звільнення Зміїного стала прикладом безмежної хоробрості та професіоналізму наших воїнів Сил безпеки й оборони України», - зазначили в СБУ.

Два роки тому росіяни втекли зі Зміїного

Зміїний є символом української незламності.

Російські війська захопили острів у перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Але змушені були залишити його у червні 2022 року.

Зміїний став символом національного опору після того, як на вимогу росіян здатися, українські військові направили російський військовий корабель за відомим курсом.