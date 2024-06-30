Проєкт Національного військового меморіального кладовища пройшов державну експертизу та отримав схвальну оцінку.

Про це повідомив в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

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Меморіальне кладовище планують побудувати на території Гатненської громади під Києвом.

Будівництво військового меморіального кладовища

«Наймасштабніший в історії України проєкт із вшанування та увічнення пам’яті загиблих Захисників і Захисниць буде реалізований у Гатненській територіальній громаді під Києвом», - написав Порхун.

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Окремо він зазначив, що спорудження меморіального цвинтаря не впливатиме на екологію.

«Щодо оцінки впливу на навколишнє середовище. Порушень санітарного і епідеміологічного благополуччя населення не виявлено. Впливу на екологію - жодного. Нагадаю, і не було. Тепер це підтверджує і ДП Укрдержбудекспертиза», - написав урядовець.

На початку наступного тижня оголосять тендер на відбір підрядника безпосередньо для будівництва.

Спочатку планують звести сектори для поховань, колумбарні стіни, будинок трауру, центральну площу, зону рекреації, під'їзну дорогу та зупинки громадського транспорту, адміністративні та господарські будівлі, пункт охорони.