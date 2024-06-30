Вже третю добу у Дніпрі триває рятувальна операція на місці удару по багатоповерхівці.

Надзвичайники продовжують розбирати завали. Під руїнами можуть бути люди.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Двоє жителів досі вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомили в ДСНС.

У відомстві зазначили, що вже розібрали та вивезли 430 т будівельних конструкцій та сміття.

Advertisement

Ракетний удар по Дніпру

Російські війська вдарили по Дніпру ввечері 28 червня. Влучили в дев'ятиповерхівку.

Загинула одна людина - 76-річна мешканка зруйнованої багатоповерхівки.

Постраждало 12 осіб. Ще двох - врятували.

Напередодні на зв’язок вийшли двоє людей, яких вважали зниклими безвісти.

Більше по темі Армія РФ атакувала Дніпропетровщину: постраждали діти У Новомосковську внаслідок російської атаки сталася пожежа, постраждали шестеро людей. Серед них дівчата 3 і 12 років.

«Це мама і син. На щастя, з ними все гаразд. Коли сталася трагедія, родини не було вдома. Доля ще кількох людей залишається невідомою», - повідомив керівник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.