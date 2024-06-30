Вже третю добу у Дніпрі триває рятувальна операція на місці удару по багатоповерхівці.
Надзвичайники продовжують розбирати завали. Під руїнами можуть бути люди.
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Двоє жителів досі вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомили в ДСНС.
У відомстві зазначили, що вже розібрали та вивезли 430 т будівельних конструкцій та сміття.
Ракетний удар по Дніпру
Російські війська вдарили по Дніпру ввечері 28 червня. Влучили в дев'ятиповерхівку.
Загинула одна людина - 76-річна мешканка зруйнованої багатоповерхівки.
Постраждало 12 осіб. Ще двох - врятували.
Напередодні на зв’язок вийшли двоє людей, яких вважали зниклими безвісти.
Армія РФ атакувала Дніпропетровщину: постраждали діти
«Це мама і син. На щастя, з ними все гаразд. Коли сталася трагедія, родини не було вдома. Доля ще кількох людей залишається невідомою», - повідомив керівник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.