За даними Федорова, надійшло 16 повідомлень про руйнування житла, але мирне населення не постраждало.

Також від авіаудару постраждала Мала Токмачка.

Ворог використав 149 дронів різних типів і здійснив 9 обстрілів із РСЗВ та 186 із артилерії.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Під ударами були 11 населених пунктів: Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Новоданилівка, Роботине, Левадне, Малинівка, Верхня Терса, Любимівка та Одарівка.

Обстріли Запоріжжя – що відомо

Нагадаємо, що з 27 по 28 червня ворожі сили завдали 324 удари по 8 населених пунктах Запорізької області.

Як зазначалося, РФ застосувала 160 дронів різних типів і здійснила 6 обстрілів із РСЗВ та 150 із артилерії.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житла і двох поранених.