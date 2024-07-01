Упродовж минулої доби російські сили завдали 345 ударів по Запорізькому регіону, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
ЗС РФ обстріляли Запорізьку область
Під ударами були 11 населених пунктів: Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Новоданилівка, Роботине, Левадне, Малинівка, Верхня Терса, Любимівка та Одарівка.
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Ворог використав 149 дронів різних типів і здійснив 9 обстрілів із РСЗВ та 186 із артилерії.
Також від авіаудару постраждала Мала Токмачка.
За даними Федорова, надійшло 16 повідомлень про руйнування житла, але мирне населення не постраждало.
Обстріли Запоріжжя – що відомо
Нагадаємо, що з 27 по 28 червня ворожі сили завдали 324 удари по 8 населених пунктах Запорізької області.
Як зазначалося, РФ застосувала 160 дронів різних типів і здійснила 6 обстрілів із РСЗВ та 150 із артилерії.
Надійшло 7 повідомлень про руйнування житла і двох поранених.