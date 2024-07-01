У неділю, 30 червня, відбулися два матчі Євро-2024:

19:00. Англія – Словаччина (Гельзенкірхен) – 2:1.

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22:00. Іспанія – Грузія (Кельн) – 4:1.

Іспанія вийшла до чвертьфіналу Євро-2024

Стадію 1/8 фіналу подолала збірна Іспанії, яка на арені "Рейн Енергі Штадіон" у Кельні здобула вольову перемогу над командою Грузії – 4:1.

На автогол свого захисника Робена Ле Нормана на 18-й хвилині іспанці відповіли влучними ударами півзахисників Родрі (38), Фабіана Руїса (51), нападника Ніко Вільямса (75) та хавбека Дані Ольмо (83).

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Фото: AFP

Англія перемогла Словаччину в 1/8 фіналу

Третім чвертьфіналістом Євро-2024 стала збірна Англії, яка на "Фельтінс-Арені" у Гельзенкірхені у додатковий час переграла команду Словаччини – 2:1.

Нападник словаків Іван Шранц відкрив рахунок на 25-й хвилині. У компенсований час паритет відновив півзахисник англійців Джуд Беллінгем (90+5), а на початку першого екстра-тайму родоначальників футболу вивів вперед Гаррі Кейн (91).

Фото: AFP

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1/8 фіналу Євро-2024: розклад матчів 1 липня

У понеділок відбудуться два матчі:

19:00. Франція – Бельгія (Дюссельдорф);

22:00. Португалія – Словенія (Франкфурт-на-Майні).

Результати матчів Євро-2024 – 29 червня

Нагадаємо, що у чотирнадцятий день чемпіонату відбулися матчі: між Німеччиною та Данією (2:0) і Швейцарією та Італією (2:0).