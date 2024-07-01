Сьогодні, 1 липня, в Офісі Генерального прокурора повідомили про звільнення за власним бажанням Дмитра Вербицького з посади заступника Генпрокурора.

Дмитра Вербицького звільнили з посади

"Дмитра Вербицького звільнено з посади заступника Генпрокурора", – зазначили в Офісі Генпрокурора.

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Наказ про звільнення за власним бажанням підписаний Генпрокурором Андрієм Костіним. 

 

Дмитро Вербицький – що відомо

Його призначили на посаду заступника Генпрокурора у вересні 2022 року. Він вирішував проблеми, пов'язані з протидією економічним злочинам, ухиленням від сплати податків і захистом інвестицій.

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У травні журналісти "Схем" виявили, що Вербицький мешкає в будинку елітного котеджного містечка в Києві, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень. Згідно з ринковими цінами, вартість занижена в 6 разів.

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Для законного вихідного підлеглі мали сплатити йому 10 тис. гривень.

Вербицький також фігурує у справі щодо потенційного незаконного збагачення. Його дівчина у 2024 році придбала автомобіль Porsche та 3-поверховий котедж у Києві, загальна вартість яких становить близько 52 млн гривень.

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