Сьогодні вночі БпЛА атакували дві найбільші електропідстанції в Старому Осколі Бєлгородської області РФ, повідомили в російському новинному Телеграм-каналі "Пепел".

Дрони атакували електропідстанції в Старому Осколі

БПЛА, які атакували підстанцію, намагалися безрезультатно збити зі стрілецької зброї. Потужний вибух у районі Незнамово в Старому Осколі, де розташовані підстанції, пролунав близько 2:00. Опісля мешканці чули ще кілька детонацій.

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Як зазначили в "Пепел", підстанція 750 кВ"Металургійна" потужністю 3650 МВт є найбільшою в Бєлгородській області та однією з найбільших у Європі. Потужність підстанції "Старий Оскол" удвічі менша – 1 930 МВт. Обидва енергооб'єкти входять до схем видачі потужності Курської та Нововоронезької АЕС і забезпечують зв'язок Курської та Воронезької енергосистем.