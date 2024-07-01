Сьогодні вночі БпЛА атакували дві найбільші електропідстанції в Старому Осколі Бєлгородської області РФ, повідомили в російському новинному Телеграм-каналі "Пепел".

Дрони атакували електропідстанції в Старому Осколі

БПЛА, які атакували підстанцію, намагалися безрезультатно збити зі стрілецької зброї. Потужний вибух у районі Незнамово в Старому Осколі, де розташовані підстанції, пролунав близько 2:00. Опісля мешканці чули ще кілька детонацій.

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Як зазначили в "Пепел", підстанція 750 кВ"Металургійна" потужністю 3650 МВт є найбільшою в Бєлгородській області та однією з найбільших у Європі. Потужність підстанції "Старий Оскол" удвічі менша – 1 930 МВт. Обидва енергооб'єкти входять до схем видачі потужності Курської та Нововоронезької АЕС і забезпечують зв'язок Курської та Воронезької енергосистем.

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Водночас у Бєлгороденерго повідомили, що електроенергія відключилась через "зовнішній вплив на енергооб'єкт".

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Що саме "вплинуло" – не повідомили.  Попередньо, причиною відключення електрики стала атака на підстанцію.

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Також  тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Алєксєй Смірнов зазначив, що через відключення електрики в Бєлгородській області проблеми з електропостачанням можуть торкнутися й Курської. 

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"Через технологічні порушення на лінії електропередачі в сусідніх регіонах у Курській області може виникнути дефіцит потужності електроенергії", – пояснив Смірнов.

За даними Телеграм-каналу "Пепел", електрика почала повертатися до будинків жителів Бєлгорода близько 11:50. Світло також з'явилося в будинках Старого Оскола.

Про тимчасовий блекаут в Бєлгородській області повідомив у своєму Телеграм-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко.

В Міненерго України зазначали, що 1 липня у жителів Бєлгорода та Бєлгородського району очікуються проблеми з агромадським транспортом через часткове відключення електроенергії.

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