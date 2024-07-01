У неділю сім’я чинного президента США Джо Байдена заохочувала його залишитися на виборах 2024 року та приватно обговорила, чи слід звільнити його провідних помічників, пише CNN.

Байдена закликали залишитися в передвиборчих перегонах

За даними радників Джо Байдена, його родина, включно з першою леді Джилл Байден, сином Хантером Байденом та онуками, зібралася в Кемп-Девіді на раніше заплановану зустріч, де Байдена закликали продовжувати боротьбу за переобрання. Сімейна зустріч відбулася в той момент, коли Байден і його кампанія отримали тонну закликів покинути дебати після провалу в четвер.

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"Сім’я, розчарована командою, яка підготувала президента Байдена перед його тривожними дебатами з колишнім президентом Дональдом Трампом, обговорювала, чи слід звільнити когось із головних радників Байдена та чи слід внести зміни в штат кампанії, сказав один із радників", – зазначили в CNN.

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Чинний президент США також пояснив, чому передумав бути перехідним кандидатом.

Водночас там зауважили, що Байден відомий своєю лояльністю та захистом своїх близьких радників і не любить звільняти своїх помічників.

"Зараз ці радники перебувають під пильною увагою, а представники партії відкрито запитують, як вони дозволили президенту вийти на сцену минулого тижня", – додали в CNN.

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Теледебати Байдена та Трампа – що відомо

Нагадаємо, що під час теледебатів на каналі CNN 27 червня, Байден назвав Трампа "засудженим злочинцем", а той обізвав опонента найгіршим президентом в історії США. 

Тоді Трамп звинуватив Байдена у війні в Україні. На його думку, США витрачають на війну в Україні забагато грошей.

Водночас чинний президент США назвав Трампа "єдиною людиною на цій сцені, яка є засудженим злочинцем", і згадав у цьому зв'язку справи щодо експрезидента про сексуальне насильство. Також Джо Байден звинуватив Трампа в намірі вийти з НАТО.

Після цього демократи США обговорювали заміну Байдена на виборах після його непереконливого виступу.

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Наступні теледебати відбудуться в жовтні.

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