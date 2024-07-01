Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, зокрема експорту українського зерна, передає Bloomberg.

Країни НАТО проводять розмінування в Чорному морі, щоб допомогти експорту з України - що відомо

Тристороння угода між Болгарією, Румунією та Туреччиною - це ініціатива під керівництвом Стамбула, перша велика спільна акція чорноморських держав після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у певні райони Чорного моря внаслідок війни.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зазначається, що Росія та Україна - основні виробники зерна, і війна поставила під загрозу безпечне проходження вантажів. Україна запустила власний Чорноморський експортний маршрут минулого року після зриву угоди про безпечний коридор, підтриманої Росією, Туреччиною та ООН. Це успішно збільшило експорт і допомогло економіці розвиватися швидше, ніж прогнозувалося, але цей шлях залишається ризикованим.

У 2023 році російський ракетний удар поблизу ключового українського порту Одеса вразив комерційне судно, убивши пілота та поранивши інших. Судно, орендоване сільськогосподарським гігантом Cargill Inc., також постраждало від вибуху під час виходу з українського порту в Чорному морі в листопаді.

Advertisement

Протимінна група в Чорному морі - що варто знати

У січні 2024 року Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами у Чорному морі. Країни є членами НАТО, проте їхні судноплавні сили управляються за межами НАТО, частково для того, щоб уникнути ескалації у відносинах з Росією.

«Розв’язана Росією війна в Україні призводить до ризиків для нашої території, для безпеки судноплавства, і щоб мінімізувати ці ризики, до розмінування також залучаються ВМС трьох країн, сподіваємось, успішно», – казав міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв напередодні підписання угоди про розміновування Чорного моря.