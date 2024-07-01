У травня цього року ціна на один гектар сільгоспземлі становила 45 тис. гривень, тобто найбільше за всю історію ринку, повідомили в KSE Агроцентрі та Програмі USAID АГРО.

Ціни на сільгоспземлі в травні

"Ціни купівлі-продажу сільгоспземель у травні зросли і є найвищими за весь час існування ринку земель. Середньозважена ціна гектара у травні становила 45,0 тис. грн, що на 8,2% більше від цін у квітні 2024 року, і на 5,6% більше від цін у березні цього року", – зазначили в повідомленні.

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Аналітики не вважають зростання вартості сільгоспземель довгостроковим. На ціну вплинуло відкриття ринку для юросіб у січні 2024 року, тому це спричинило структурні зміни умов на ринку й призвело до збільшення вартості сільгоспземель. Протягом п’яти місяців 724 компанії використали право купівлі сільськогосподарської землі, з яких 318 компаній придбали хоча б одну сільськогосподарську ділянку у травні 2024 року.

Також у травні зафіксовано зменшення на 13% обсягів укладених угод і площі земель в обігу до показників квітня. У порівнянні з середньомісячними показниками попереднього року вони більші на 28,9% за кількістю укладених угод і на 31,3% – за площею земель в обігу.

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Угоди купівлі-продажу в травні 2024 року укладались переважно з так званими "товарними" землями (57%) та землями для ведення особистого селянського господарства (37%), значна частина яких до липня 2021 року була під мораторієм (відстроченням виконання зобов'язань, що встановлюються урядом на певний термін).

До середнього показника І кварталу 2024 року повернулися показники по договорах оренди землі. У травні уклали 25 тис. угод оренди сільгоспземель загальною площею 62,8 тис. га, тобто втричі більше від сукупної площі проданих земель (19,5 тис. га).

Чверть України замінована – що відомо

Нагадаємо, що близько 25% території України на сьогодні забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами.

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Як зазначав у інтерв'ю Інтерфакс-Україна міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, станом на початок квітня за два роки повномасштабного вторгнення загинули 289 цивільних, у тому числі 15 дітей, а також 21 піротехнік ДСНС.

Чим довше триває окупація населеного пункту, тим масштабнішими є мінування. В Україні найбільш замінованими є три області – Харківська, Херсонська та Донецька. У структурі МВС працюють близько дві тисячі саперів і ДСНС щоденно залучає близько 400 одиниць різної техніки для розмінування.