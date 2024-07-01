Джерела Kyiv Post повідомляють, що атака хакерів з Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ), яка відбулася наприкінці травня, залишила без звʼязку щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Криму.

Які наслідки атак кіберфахівців з ГУР на російських провайдерів

Представники провайдерів РФ назвали український кіберудар найпотужнішою DDos-атакою, з якою їм коли-небудь доводилося стикатися.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Генеральний директор одного з російських операторів звʼязку Іван Зима і одному з інтерв'ю зазначив, що на бодай часткове відновлення звʼязку провайдерам знадобилося щонайменше 16 годин.

Advertisement

Значна кількість абонентів залишалися без звʼязку понад дві доби. Українська атака паралізувала як мережа абонентів, так і мережі операторів, які користувалися ураженою інфраструктурою.

За словами представників провайдерів, під час відновлення звʼязку вони відчували труднощі в комунікації з абонентами. Водночас побоюючись традиційного російського шахрайства, абоненти відмовлялися надавати операторам свою актуальну контактну інформацію, а 20% абонентів відмовилися від модернізації мережевого обладнання, що в майбутньому могло б захистити їх від подальших атак.

Advertisement

Більше по темі Російський льотчик видав ГУР своїх колег, які вдарили по "Охматдиту" Джерела Kyiv Post у розвідці повідомляють, що один із пілотів передав ГУР МОУ дані про своїх колег, які постійно обстрілюють українські міста ракетами Х-101.

Також провайдерам довелося залучати сотні додаткових технічних спеціалістів, зокрема для обробки численних звернень невдоволених клієнтів.

Внаслідок кібератаки хакерів з ГУР постраждав оператор «Міранда-медіа» - що варто знати

Телеком-оператор «Міранда-медіа» - один з найбільш постраждалих російських провайдерів. Його абоненти не мали доступу до звʼязку та не могли здійснити оплату за послуги через ураження білінг-системи.

Користувачі «Міранди-медіа» (яка на окупованих територіях працює під брендом «Міртелеком») не могли скористатися доступом до мережі в Криму, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Advertisement

Також значного ураження зазнали мережі російського провайдера «Фарлайн», передусім на території Криму.

Що раніше атакували кіберфахівці ГУР у Криму

Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) 27 червня масовано атакувало комунікаційну інфраструктуру росіян у Криму. Кіберфахівці воєнної розвідки завдавали ударів по серверах пропагандистських ЗМІ, операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху по Керченському мосту.

Водночас українські хакери запускали масові фішингові атаки на місцевих інтернет-користувачів. Були збої в роботі сервісів бухгалтерського обліку, не працюють касові апарати в торговельних точках Керчі та Севастополя.

Advertisement

За інформацією співрозмовника Kyiv Post у ГУР, масована DDos-атака здійснювалась на сайт пропагандистського «Керч FM» та сервери оператора мобільного звʼязку «Міранда-медіа».

Кіберфахівці ГУР МОУ 26 червня атакували найбільших інтернет-провайдерів на території тимчасово окупованого Криму.

Місцева окупаційна адміністрація півострова попереджала жителів, що найближчим часом можливі перебої з доступом до Всесвітньої мережі.

Під український кіберудар потрапила відразу низка великих надавачів послуг у Криму. Так звана «замміністра внутрішньої політики, інформації та зв’язку» російської адміністрації Юлія Кирик зазначала, що профілі DDos-атак постійно зазнають змін, фахівці провайдерів вживають заходів для протидії атакам.