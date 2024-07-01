Опендатабот запропонував компаніям публікувати документи на сторінці компанії в сервісах Опендатабота, швидко надавати доступ до важливої інформації, поінформували в Опендатабот.

Опендатабот презентував новий інструмент для оприлюднення важливих документів

"Можливість опублікувати документи в одному місці та ще й по мірі необхідності оновлювати їх – це підвищення продуктивності праці юристів та бухгалтерів, адже ви позбавляєтесь нескінченного потоку документів у месенджерах та на пошті. Ми змінюємо те, як зараз компанії перевіряють одна одну та укладають угоди, роблячи цей процес швидким та надійним", – пояснив Олексій Іванкін, засновник Опендатабота.

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За його словами, великі компанії можуть публікувати свої публічні документи, зокрема звіти аудиторів, листи державних органів та довіреності завдяки інтеграції з платформою.

В Опендатабот можна одразу отримати актуальний витяг з ЄДР та статут, а всі документи розміщуються безпосередньо на сторінці компанії.

Яку інформацію можуть оприлюднювати компанії за допомогою Опендатабот

Також у компаній є можливість компанії розміщувати у своїй віртуальній картці іншу інформацію для партнерів та контрагентів, зокрема типовий договір, прайс-лист, оферта, довіреність чи листи від державних органів з важливою інформацією про компанію.Розміщення кожного документа підтверджується електронним цифровим підписом компанії, а за необхідності компанія може приховати ці документи або змінити на актуальні.

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"Впровадження цього інструменту дозволить українському бізнесу значно зекономити час та ресурси, а процес обміну документами зробить прозорим та зручним", – запевнили в Опендатабот.