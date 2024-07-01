Країни НАТО підозрюють, що Росія могла замінувати критичну підводну інфраструктуру ЄС у Північному морі, повідомляє The Times.

Підозри базуються на даних компаній, що керують ключовими трубопроводами нафти та газу, електричними та телекомунікаційними кабелями.

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Шпигунство Путіна тепер досягло дна європейських морів, оскільки океанографічні дослідницькі судна та рибальські човни займаються картографуванням або навіть, можливо, закладанням вибухівки на важливу мережу кабелів і трубопроводів, повідомляє The Times.

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«На голландських чи бельгійських кабелях саботаж поки не встановлено, але вибухівку було знайдено на британському кабелі на початку кризи в Україні», – сказав Де Спігелаєре, представник бельгійського морського підрозділу безпеки.

Захист критичної підводної інфраструктури став одним із головних завдань НАТО та країн Європи, що не мають виходу до моря, після саботажу газопроводів Nord Stream восени 2022 року.

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«Ми ніколи не думали, що ці труби і кабелі можуть бути саботовані. Ми стали більш уважними до цього», – сказав Де Спігелаєре.

Бельгійська газета De Tijd проаналізувала морські журнали і опублікувала розслідування, яке показало, що понад 160 російських цивільних суден здійснили 945 підозрілих маневрів за останні десять років, з яких 749 були зафіксовані в межах одного кілометра від трубопроводів у Північному морі.

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Крім того, ще 72 підозрілі дії відбулися навколо електричних кабелів, а решта 124 – навколо телекомунікаційних кабелів, що, як вважається, є масштабною операцією з картографування.

«Російські судна вже підозрілі, навіть якщо вони підтримують дуже нормальний хід. Адже кожне російське судно, навіть якщо воно працює на приватну компанію, все одно працює на уряд», – сказав Де Спігелаєре, додаючи, що «Ненормальні шаблони плавання не обов’язково є підозрілими. Але це підозріло, якщо це відбувається над трубопроводами і кабелями».

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За даними видання, з початку року російський траулер «Капітан Соколов» та чотири інші судна поводилися незвично, проходячи над ключовими трубопроводами та кабелями в Північному морі. Судна уповільнювали хід, проходячи над підводною інфраструктурою. Відзначається, що вони робили це з розвідувальною та диверсійною метою.