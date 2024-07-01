Фіналістами Міжнародного Фестивалю інноваційних проєктів "Sikorsky Challenge 2024" стали котел ALLIGATOR, 3B-3D друк і комплекс для ефективного енергоменеджменту KPI Energy Monitor.
Про це повідомили в КМДА.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Переможці Міжнародного Фестивалю інноваційних проєктів "Sikorsky Challenge 2024"
Переможцями в конкурсі Фестивалю інноваційних проєктів стали такі проєкти:
- 1 місце – універсальний утилізатор-газогенераторний котел ALLIGATOR;
- 2 місце – 3B-3D друк архітектурних форм з інноваційних матеріалів;
- 3 місце – KPI Energy Monitor – програмно-апаратний комплекс для ефективного енергоменеджменту.
Також окремою номінацією відзначили проєкт "Безпечне місто", який має на меті розширити подальшу співпрацю у втіленні рішень безпеки люків міста. Водночас проєкт "Моніторинг стану автономних генераторів на базі ДВЗ" відзначили номінацією компанії DataGroup.
Що відбувалося під час Міжнародного Фестивалю інноваційних проєктів "Sikorsky Challenge 2024"
У межах відкриття конкурсу також відбулась панельна дискусія з теми "Від стійкості житлової будівлі до стійкості міста". Там презентували методику оцінювання індексу стійкості житлових будівель та відібрали найкращі команди для участі в акселераційній програмі та восьмому фестивалі. У складі журі були представники міжнародних технологічних компаній, телекомунікацій та провайдерів, зокрема Cisco, Data Group та "Київстар".
Померла дитина, яка перебувала у критичному стані під час атаки на "Охматдит"
Ця програма є "energy resilience" ініціативою, тобто проєктом, спрямованим на пошук інноваційних технологічних рішень для підвищення стійкості житлових будівель Києва. Вона є частиною співпраці з Bloomberg Philanthropies.
"Круто, що серед учасників стільки інноваційних і прогресивних рішень. Впевнений, що акселератор допоможе їм вирости і досягти нових успіхів. Дякую партнерам і всім, хто долучився", – наголосив заступник голови КМДА, керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич.