Фіналістами Міжнародного Фестивалю інноваційних проєктів "Sikorsky Challenge 2024" стали котел ALLIGATOR, 3B-3D друк і комплекс для ефективного енергоменеджменту KPI Energy Monitor.

Про це повідомили в КМДА.

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Переможці Міжнародного Фестивалю інноваційних проєктів "Sikorsky Challenge 2024"

Переможцями в конкурсі Фестивалю інноваційних проєктів стали такі проєкти:

  • 1 місце – універсальний утилізатор-газогенераторний котел ALLIGATOR;
  • 2 місце – 3B-3D друк архітектурних форм з інноваційних матеріалів;
  • 3 місце – KPI Energy Monitor – програмно-апаратний комплекс для ефективного енергоменеджменту.

Також окремою номінацією відзначили проєкт "Безпечне місто", який має на меті розширити подальшу співпрацю у втіленні рішень безпеки люків міста. Водночас проєкт "Моніторинг стану автономних генераторів на базі ДВЗ" відзначили номінацією компанії DataGroup.

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Що відбувалося під час Міжнародного Фестивалю інноваційних проєктів "Sikorsky Challenge 2024"

У межах відкриття конкурсу також відбулась панельна дискусія з теми "Від стійкості житлової будівлі до стійкості міста". Там презентували методику оцінювання індексу стійкості житлових будівель та відібрали найкращі команди для участі в акселераційній програмі та восьмому фестивалі. У складі журі були представники міжнародних технологічних компаній, телекомунікацій та провайдерів, зокрема Cisco, Data Group та "Київстар". 

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Маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у відділенні реанімації "Охматдиту", помер в одній із лікарень Києва.

Ця програма є "energy resilience" ініціативою, тобто проєктом, спрямованим на пошук інноваційних технологічних рішень для підвищення стійкості житлових будівель Києва. Вона є частиною співпраці з Bloomberg Philanthropies.

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"Круто, що серед учасників стільки інноваційних і прогресивних рішень. Впевнений, що акселератор допоможе їм вирости і досягти нових успіхів. Дякую партнерам і всім, хто долучився", – наголосив заступник голови КМДА, керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич.  

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