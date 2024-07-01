У січні-травні 2024 року Укрзалізниця (УЗ) збільшила обсяг перевезення вантажів на 28% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 90 млн тонн, повідомила пресслужба компанії.

Укрзалізниця збільшила обсяги перевезень - що відомо

"Фіксуємо досить позитивну динаміку вантажоперевезень у першому півріччі 2024 року. Важливо, що, крім загального обсягу перевезень, зріс і експорт стратегічно важливого вантажу – зернових культур – порівняно з минулим роком на 43%. Це надважливо для зміцнення економіки країни", - зазначив голова правління УЗ Євгена Лященка.

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Він додав, що одночасно спостерігається зростання обсягів перевезень позакласних - збиткових вантажів, що є викликом для фінансової стабільності компанії.

Що експортували у січні-травні

За шість місяців було перевезено 12,5 млн тонн кам'яного вугілля та 13,7 млн тонн мінбудматеріалів.

Лідерами за обсягами перевезення залишаються прибуткові вантажі - залізна та марганцева руди - 22,9 млн тонн і зернові - 22,5 млн тонн.

Обсяг експортних перевезень УЗ за зазначений період зріс на 59% - до 45 млн тонн, внутрішніх - на 3%, до 40 млн тонн, імпортних - на 62%, до 5 млн тонн.

Укрзалізниця перевезла рекордні 30,4 млн тонн вантажів

З початку 2024 року Укрзалізниця перевезла рекордну за час повномасштабного вторгнення кількість вантажів на експорт. За січень-квітень 2024 року залізницею в експортному сполученні перевезено 30,4 млн тонн вантажів.

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Це на 48,8% більше аналогічного періоду минулого року.

Очільник правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко зазначав, що цього року пріоритетів компанії: нарощування обсягів вантажоперевезень, зокрема експорту, надважливого для економіки держави.