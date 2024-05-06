З початку 2024 року Укрзалізниця перевезла рекордну за час повномасштабного вторгнення кількість вантажів на експорт. За січень-квітень 2024 року залізницею в експортному сполученні перевезено 30,4 млн тонн вантажів. Це на 48,8% більше аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомила пресcлужба компанії.

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Укрзалізниця перевезла рекордні 30,4 млн тонн вантажів

Очільник правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко зазначив, що цього року пріоритетів компанії: нарощування обсягів вантажоперевезень, зокрема експорту, надважливого для економіки держави.

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"Попри те, що ворог активізував свої удари по залізничній інфраструктурі, за результатами роботи впродовж останніх 4 місяців маємо рекордний показник перевезених вантажів у цьому сполученні. Робота кожного залізничника, яка допомогла отримати цей результат, — важливий внесок у стабільність нашої держави», — зазначив Лященко.

Що експортували у січні-квітні

Серед основних вантажів, які експортувалися залізницею у 2024 році:

зерно – 12,9 млн тонн

залізна і марганцева руда – 12,5 млн тонн

чорні метали – 1,6 млн тонн

мінбудматеріали – 867 тис тонн.

Загалом за січень-квітень 2024 року було перевезено 59,9 млн тон вантажів, що на 28,7% більше аналогічного періоду минулого року.

Україна вийшла на довоєнні показники експорту

Перша віцепрем’єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що у квітні 2024 року Україна експортувала рекордні 13 млн т продукції. У грошовому вимірі експорт сягнув 3,3 мільярда доларів.

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«За підсумками квітня маємо рекордний з часу широкомасштабного вторгнення Росії в Україну обсяг експорту – 13,1 млн т. Це на 1,3 млн тонн більше, ніж у березні. І більше, ніж Україна експортувала в лютому 2022 року. Працюємо далі над нарощуванням обсягів експорту, передовсім несировинного...» - зазначила Свириденко.

За її словами, на зростання показників експорту вплинуло, зокрема, відкриття альтернативного морського коридору влітку минулого року, який дозволяє Україні експортувати, зокрема, зерно та метал.

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Також реалізації експортного потенціалу України сприяє програма страхування суден UNITY, створена спільно з британським урядом та пулом страхових компаній.

Позитивно вплинуло на експорт розширення пропускної здатності "ліній солідарності", передусім із Молдовою і Румунією, а також покращення умов транспортування вантажів залізницею до дунайських портів.

Після розблокування українсько-польського кордону товарообіг зріс на 20%

Повне розблокування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні вже принесло суттєві позитивні результати, серед яких — збільшення вантажопотоку агропродукції з України на 20%.

Про це сказав в ефірі Українського радіо перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький, повідомляє Укрінформ.

«Польські фермери пішли, це дуже позитивно. Тому що логістика є дуже суттєвою частиною кінцевої собівартості продажу і доставки продукції. Чим дешевшою буде логістика, тим більшу ціну отримає український фермер та матиме більше ресурсів для продовження роботи. Якщо ми подивимося цифри у другій декаді квітня і зараз, після повного розблокування, то фактично маємо плюс 20%», - сказав Висоцький.