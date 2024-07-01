Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала до захисту європейського мирного порядку та посилення підтримки України. Вона зазначила, що допомога Україні це інвестиція в національну безпеку Німеччини, повідомляє Tagesschau.

У МЗС Німеччини закликали збільшити допомогу Україні - що відомо

У Берліні на конференції, присвяченій Стратегії національної безпеки, Бербок виступила проти підходу, в якому допомогу Україні під час повномасштабної війни з Росією вважають благодійним жестом.

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"Дратують дискусії, в яких підтримку України розглядають як благодійний жест, а не як те, чим вона є насправді – інвестицією в нашу власну національну безпеку, захист миру й свободи", – зазначила очільниця МЗС ФРН.

Вона також зауважила, що "не може бути більшого національного інтересу, ніж це".

"Ми будемо захищати нашу Європу – кожен квадратний сантиметр нашої Європи – і нашу свободу", – запевнила Бербок.

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Допомога Україні від Німеччини - подробиці

Німеччина передала Україні 41 вантажівку Mercedes Arocs, машини надійдуть у розпорядження Державної прикордонної служби.

На початку червня Німеччина передала новий великий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли реактивні системи HIMARS, засоби для ППО, танки тощо.

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У травні німецькі партнери передали великий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли танки, машини та запчастини, боєприпаси тощо.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявляла, що Німеччина передасть Україні ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot для посилення ППО країни.

Німецький уряд послабив обмеження у використанні німецької зброї з метою атак по цілях в Росії. Рішення було результатом посилення російських атак у прикордонній зоні Харківської області.