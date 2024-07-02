Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у понеділок, що очікує від європейських союзників рішучої підтримки НАТО попри перемогу ультраправих у першому турі виборів у Франції, повідомляє агенція Франс Пресс (AFP). Проукраїнські партії в країнах-членах Альянсу ведуть боротьбу за владу.

Як і очікувалось, "Національне об'єднання" Марін Ле Пен і її популістська партія розгромили лівоцентристську коаліцію Емманюеля Макрона на виборах у Франції з результатом близько 34% до 21% у першому турі. Це стало свідченням того, що французи поступово все менше підтримують міграційні процеси і схильні менше підтримувати Україну. Макрон і його проукраїнський уряд мають подолати значний відрив у наступному турі.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Що ще гірше для Києва, подібні праві групи набирають обертів в інших країнах-членах ЄС, а в США антинатовські та україноскептичні прихильники республіканського кандидата Дональда Трампа зловтішаються після невдалого виступу проукраїнського президента Джо Байдена на президентських дебатах минулого тижня.

"Альянс працює над тим, щоб переконатися, що ми маємо правильну оборону в рамках Альянсу там, де вона потрібна, де вона важлива", — сказав Блінкен у вашингтонському Інституті Брукінгса, який є максимально центристською позапартійною організацією з усіх аналітичних центрів у США.

Advertisement

"Це була чітка траєкторія протягом останніх трьох з половиною років. Я не бачу, щоб вона змінювалася, якою б не була поточна політика в Європі. У нас є дуже сильні союзники, дуже сильні партнери", — сказав Блінкен, вказуючи, зокрема, на Італію на чолі з найбільш правим лідером із часів Другої світової війни, прем'єр-міністеркою Джорджією Мелоні, яка, як зазначає AFP, "кинула виклик деяким своїм політичним союзникам, підтримавши Україну".

Advertisement

На жаль для Києва, Мелоні є винятком у ЄС. У Європейському парламенті, який зазвичай є надійним індикатором політичних тенденцій всередині блоку, на виборах 2024 року відбувся помітний зсув у бік більш ізоляціоністських правих сил, причому Франція очолила популістські настрої.

Тим не менш, речник Державного департаменту США Ведант Патель назвав Францію "нашим найдавнішим союзником, з яким ми маємо довгу і горду історію демократичних цінностей".

Національне об'єднання Франції вже давно має непопулярні погляди на відносини Франції з Росією, але його лідер Джордан Барделла, який може стати наступним прем'єр-міністром, заявив під час нещодавніх дебатів, що він не дозволить Росії "поглинути таку союзну державу, як Україна", повідомляє AFP.

Advertisement

Москва звинуватила київського журналіста Дмитра Гордона у тероризмі та заколоті

У понеділок Московський військовий суд заочно засудив популярного українського YouTube-блогера і журналіста за публічні заклики до вбивства президента Владіміра Путіна, повідомляє російська державна інформагенція ТАСС. У суді стверджували, що в одному з відеороликів Гордона містився заклик до росіян "ліквідувати Путіна".

Суд засудив Гордона до 14 років позбавлення волі. Відомий в українських колах соціальних мереж, 56-річний Гордон посів сьоме місце серед найпопулярніших українських ютуберів в опитуванні, проведеному в серпні 2023 року. AFP нагадує, що він починав як газетний журналіст, а потім заснував російськомовну щотижневу газету "Бульвар Гордона" і вів телевізійне шоу "В гостях у Гордона", також російською мовою.

Advertisement

Звинувачення проти нього включали нібито заклики до терористичної діяльності, публічне поширення неправдивої інформації про російських військових і розпалювання ненависті.

В одній зі своїх передач Гордон закликав президента США Джо Байдена завдати ядерного удару по Росії, а в інших — благав про громадянську війну в Росії.

За іронією долі, Гордон часто виступав як коментатор російських телевізійних ток-шоу, заявивши в 2019 році на шоу Ольги Скабєєвої "60 хвилин": "Я б назвав Путіна одним словом – злочинець". У той же час він критично висловлювався на адресу керівництва України за часів президента Володимира Зеленського.

У 2022 році Росія оголосила Гордона, який народився в єврейській родині в Києві, "іноземним агентом".

Advertisement

"Ось так вони дичавіють перед кінцем. Скорим і неминучим", — написав Гордон у соціальних мережах після винесення вироку.