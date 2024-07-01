В Україні потенційно замінованими залишаються 144 тисячі квадратних кілометрів. Понад рік тому цей показник був 174 тисячі, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий під час зустрічі з делегацією Японського агентства міжнародної співпраці (JICA).

Японія та Україна співпрацюють у розміновуванні українських земель - що відомо

Однією з найголовніших тем перемовин стало питання замінованості України на фоні повномасштабного вторгнення Росії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Як поінформував Драпʼятий, завдяки зусиллям українських саперів та підтримці міжнародних партнерів, Україні вдалося розмінувати частину раніше забруднених територій.

Advertisement

“Так, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ понад 144 тисячі квадратних кілометрів України вважаються потенційно замінованими. Більш ніж рік тому цей показник складав 174 тисячі квадратних кілометрів”, - зазначив він.

Драп’ятий подякував японським парнерам за допомогу в гуманітарному розмінуванні території України, зокрема за тренінги для українських операторів, з експлуатації машин для розмінування Nikken.

За словами старшого помічника директора Департаменту управління та розбудови миру Японського агентства міжнародного співробітництва JICA Хірото Камііші, японські “експерти будуть ще активніше працювати, аби якомога швидше організувати нові тренінги для українських спеціалістів”. "Наші двері завжди відчинені для співпраці”, – наголосив він.

Advertisement

Також сторони обговорили реалізацію проєкту щодо відбудови та модернізації одного з тренінгових центрів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, який здійснюється у межах “Програми екстреного відновлення”.

Чверть України замінована – що відомо

У квітні 2024 року близько 25% території України були забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами. За два роки повномасштабного вторгнення через міни загинули 289 цивільних, у тому числі 15 дітей, а також 21 піротехнік ДСНС.

Advertisement

Чим довше триває окупація населеного пункту, тим масштабнішими є мінування. В Україні найбільш замінованими є три області – Харківська, Херсонська та Донецька. У структурі МВС працюють близько дві тисячі саперів і ДСНС щоденно залучає близько 400 одиниць різної техніки для розмінування.