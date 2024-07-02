Надійшли 8 повідомлень про руйнування житла і двох поранених жінок у Василівському та Пологівському районах.

Від авіаударів постраждали П'ятихатки та Роботине.

Ворожі сили застосували 175 безпілотників різних типів і здійснили 13 обстрілів із РСЗВ та 239 із артилерії.

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Під ворожі удари потрапили 11 населених пунктів: Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Новоданилівка, Малинівка, П'ятихатки, Успенівка, Біленьке в Пологівському районі та Василівський район.

Останній обстріл на Запоріжжі – що відомо

Нагадаємо, що за попередню добу Росія вдарила по Запоріжжю 345 разів, унаслідок чого ушкоджень зазнали 11 населених пунктів.

Як повідомлялося, до ОВА надійшли 16 повідомлень про руйнування житла.

Більше по темі РФ ударила по Запорізькій області понад 440 разів за добу ОВА отримала 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Для атаки ЗС РФ використали 149 БпЛА різних типів і здійснив 9 обстрілів із РСЗВ та 186 із артилерії, а також завдав авіаудар по одному з населених пунктів.