Протягом минулої доби ЗС РФ здійснили 429 обстрілів на Запоріжжі, поінформував голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Армія РФ обстріляла Запорізьку область
Під ворожі удари потрапили 11 населених пунктів: Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Новоданилівка, Малинівка, П'ятихатки, Успенівка, Біленьке в Пологівському районі та Василівський район.
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Ворожі сили застосували 175 безпілотників різних типів і здійснили 13 обстрілів із РСЗВ та 239 із артилерії.
Від авіаударів постраждали П'ятихатки та Роботине.
Надійшли 8 повідомлень про руйнування житла і двох поранених жінок у Василівському та Пологівському районах.
Останній обстріл на Запоріжжі – що відомо
Нагадаємо, що за попередню добу Росія вдарила по Запоріжжю 345 разів, унаслідок чого ушкоджень зазнали 11 населених пунктів.
Як повідомлялося, до ОВА надійшли 16 повідомлень про руйнування житла.
РФ ударила по Запорізькій області понад 440 разів за добу
Для атаки ЗС РФ використали 149 БпЛА різних типів і здійснив 9 обстрілів із РСЗВ та 186 із артилерії, а також завдав авіаудар по одному з населених пунктів.