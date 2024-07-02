Протягом минулої доби ЗС РФ здійснили 429 обстрілів на Запоріжжі, поінформував голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Армія РФ обстріляла Запорізьку область

Під ворожі удари потрапили 11 населених пунктів: Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Новоданилівка, Малинівка, П'ятихатки, Успенівка, Біленьке в Пологівському районі та Василівський район.

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Ворожі сили застосували 175 безпілотників різних типів і здійснили 13 обстрілів із РСЗВ та 239 із артилерії.

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Від авіаударів постраждали П'ятихатки та Роботине.

Надійшли 8 повідомлень про руйнування житла і двох поранених жінок у Василівському та Пологівському районах.

Останній обстріл на Запоріжжі – що відомо

Нагадаємо, що за попередню добу Росія вдарила по Запоріжжю 345 разів, унаслідок чого ушкоджень зазнали 11 населених пунктів.

Як повідомлялося, до ОВА надійшли 16 повідомлень про руйнування житла.

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ОВА отримала 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Для атаки ЗС РФ використали 149 БпЛА різних типів і здійснив 9 обстрілів із РСЗВ та 186 із артилерії, а також завдав авіаудар по одному з населених пунктів.

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