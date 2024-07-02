У понеділок, 1 липня, відбулися два матчі Євро-2024:
19:00. Франція – Бельгія – 1:0.
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22:00. Португалія – Словенія – 0:0 (3:0 по пенальті).
Франція обіграла збірну Бельгії в 1/8 фіналу
Черговим чвертьфіналістом Євро-2024 стала збірна Франції, яка на "Меркур Шпіль-Арені" у Дюссельдорфі завдала поразки команді Бельгії – 1:0.
Долю матчу вирішив автогол захисника бельгійців Яна Вертонгена на 85-й хвилині.
Португалія перемогла Словенію в серії післяматчевих пенальті
Збірна Португалії в 1/8 фіналу перемогла Словенію по пенальті – 3:0 (0:0 після основного часу). У серії післяматчевих пенальті голкіпер Португалії Діогу Кошта відбив усі три удари словенців, вивівши свою команду у чвертьфінал.
В 1/4 фіналу збірна Португалії зіграє з Францією.
1/8 фіналу Євро-2024: розклад матчів 2 липня
У вівторок відбудуться два матчі:
19:00. Румунія – Нідерланди (Мюнхен).
22:00. Австрія – Туреччина (Лейпциг).
Результати матчів Євро-2024 – 30 червня
Нагадаємо, що у п'ятнадцятий день чемпіонату відбулися матчі: між Англією та Словаччиною (2:1) та Іспанією і Грузією (4:1).