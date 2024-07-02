Ворожі сили обстріляли 21 населений пункт на Херсонщині, внаслідок чого надійшли повідомлення про пошкодження 5 багатоповерхівок та 11 приватних будинків, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росія вдарила по Херсонській області

Під обстріли ЗС РФ потрапили Антонівка, Кізомис, Приозерне, Янтарне, Олександрівка, Токарівка, Інгулець, Широка Балка, Ульяновка, Берислав, Тягинка, Гаврилівка, Новокаїри, Червоний Маяк, Крупиця, Зміївка, Урожайне, Бургунка, Михайлівка, Веселе та місто Херсон.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Від ворожих ударів постраждали багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди, навчальний заклад, дитячий садок, медична установа, церква, фермерське господарство та приватні автомобілі.

"Ворог продовжує атаки і на комунальну та критичну інфраструктуру", – наголосив Прокудін.

За словами голови Херсонської ОВА, 9 людей були поранені внаслідок обстрілів.