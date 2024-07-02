Ворожі сили обстріляли 21 населений пункт на Херсонщині, внаслідок чого надійшли повідомлення про пошкодження 5 багатоповерхівок та 11 приватних будинків, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Росія вдарила по Херсонській області
Під обстріли ЗС РФ потрапили Антонівка, Кізомис, Приозерне, Янтарне, Олександрівка, Токарівка, Інгулець, Широка Балка, Ульяновка, Берислав, Тягинка, Гаврилівка, Новокаїри, Червоний Маяк, Крупиця, Зміївка, Урожайне, Бургунка, Михайлівка, Веселе та місто Херсон.
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Від ворожих ударів постраждали багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди, навчальний заклад, дитячий садок, медична установа, церква, фермерське господарство та приватні автомобілі.
"Ворог продовжує атаки і на комунальну та критичну інфраструктуру", – наголосив Прокудін.
За словами голови Херсонської ОВА, 9 людей були поранені внаслідок обстрілів.
Останні обстріли РФ на Херсонщині – що відомо
Нагадаємо, що за попередню добу країна-агресор обстріляла 25 населених пунктів Херсонської області.
Як зазначалося, від атаки ушкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури, навчальний заклад, гуманітарний штаб, магазин, стільникову вежу, газогони, гаражні приміщення та приватні автомобілі.
Також одна людна дістала поранення, а ще одна загинула.