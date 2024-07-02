Південнокорейські ЗМІ та північнокорейські моніторингові організації повідомили, що вони раптово перестали отримувати трансляції корейського центрального телебачення, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

КНДР використовує російські супутники для телебачення

Як зазначили в південнокорейській державній телерадіокомпанії KBS, сигнали з російських супутників збігаються з певними внутрішніми банками частот, що ускладнює прийом сигналів у Південній Кореї.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

"Північнокорейська моніторингова організація North Korea Tech 1 липня заявила, що Північна Корея використовує російський супутник Express-103, який передає дані на значно меншу територію світу порівняно з китайським супутником Chinasat", – додали в ISW.

За словами аналітиків, поки невідомо чи є перемикання Північної Кореї на російські супутники тимчасовим.

"Кремль, можливо, допомагає Північній Кореї намагатися приховати інформацію від Південної Кореї та інших західних союзників", – зауважили в Інституті.

КНДР і РФ підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство"

Нагадаємо, що раніше під час візиту російського президента Владіміра Путіна до столиці Північної Кореї лідери держав підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство".

Advertisement

Як зазначалося, Росія не виключає військово-технічної співпраці із Північною Кореєю, а їхні лідери вважають, що режим санкцій ООН проти КНДР має бути переглянутий.

Путін тоді зауважив, що договір містить положення про взаємну оборону, згідно з яким кожна країна погоджується допомагати іншій в обороні від зовнішньої агресії.