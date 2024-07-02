Сьогодні близько 3:00 у реанімації помер казахський опозиційний журналіст Айдос Садиков після здійсненого на нього замаху, повідомила його дружина Наталія Садикова.

Помер журналіст Айдос Садиков

"Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 3:00 за Києвом. Мій любий чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу. Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів. Тринадцять днів Айдос боровся за життя у реанімації, але дива не сталося", – написала дружина опозиціонера.

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У смерті свого чоловіка Наталія Садикова звинувачує чинного президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва.

Замах на Айдоса Садикова – що відомо

Нагадаємо, що у Шевченківському районі столиці вдень 18 червня скоїли замах, жертвою якого став казахський опозиціонер, керівник опозиційного інтернет-медіа "БАСЕ" Айдос Садиков.

До припаркованого на вулиці авто, в якому він перебував зі своєю дружиною Наталією Садиковою, підійшов невідомий і вистрілив у нього, після чого втік. Згодом дружина Садикова написала в соцмережі Фейсбук, що на її чоловіка скоїли замах біля його власного будинку. Садиков був відомий своєю критикою влади Казахстану.

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Пізніше в Казахстані затримали Алтая Жаканбаєва – одного з підозрюваних у замаху на Айдоса Садикова. Жаканбаєв сам звернувся до правоохоронців, його допитали та затримали за підозрою у злочині. 

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