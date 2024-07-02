Служба безпеки України повідомила про ліквідацію агентурної групи ФСБ в Одесі, яка розвідувала місця розташування ППО та встановлювала камери в порту.
Група ФСБ встановлювала бездротові камери на території порту
Агенти розвідували локації систем ППО Одеси. Для цього вони систематично об’їжджали обласний центр і прилеглі території.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Виявивши об’єкти, вони приховано фотографували їх і позначали на картах Google.
Також вони встановлювали бездротові магнітні камери на території морського порту Одеси.
Для конспірації вони використовували таксі, а спільниця маскувала зовнішність за допомогою перук.
Місцеву жительку-спільницю затримали в її власному помешканні після того, як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі.
СБУ скерувала до суду акти щодо майже 20 "депутатів" на Луганщині
Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, які вони окремо придбали та користувались винятково для комунікації з російською спецслужбою.
Яке покарання загрожує агентурній групі ФСБ в Одесі
Фігурантам загрожує довічне ув'язнення згідно з підозрою від слідства за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану).
На 15 років ув'язнили агентку ФСБ РФ, яка передавала росіянам локації ЗСУ
Нагадаємо, що вчора в СБУ повідомили про вирок агентці Федеральної служби безпеки РФ, яка намагалася виявити та передати росіянам локації ЗСУ в районі Часового Яру Донецької області.
Як зазначалося в повідомленні, мешканка Костянтинівки об’їжджала навколишні селища і приховано фотографувала потрібні об’єкти.
Вона використовувала громадський транспорт, а для конспірації постійно змінювала маршрути. Контррозвідка СБУ затримала агентку в січні 2024 року, коли та проводила дорозвідку в районі можливих локацій українських захисників.
Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив їй 15 років тюрми з конфіскацією майна.