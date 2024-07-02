Служба безпеки України повідомила про ліквідацію агентурної групи ФСБ в Одесі, яка розвідувала місця розташування ППО та встановлювала камери в порту.

Група ФСБ встановлювала бездротові камери на території порту

Агенти розвідували локації систем ППО Одеси. Для цього вони систематично об’їжджали обласний центр і прилеглі території.

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Виявивши об’єкти, вони приховано фотографували їх і позначали на картах Google.

Також вони встановлювали бездротові магнітні камери на території морського порту Одеси.

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Для конспірації вони використовували таксі, а спільниця маскувала зовнішність за допомогою перук.

Фото: Служба безпеки України

Місцеву жительку-спільницю затримали в її власному помешканні після того, як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Більше по темі СБУ скерувала до суду акти щодо майже 20 "депутатів" на Луганщині Це луганські колаборанти, більшість із яких представляє партію Владіміра Путіна Єдина Росія".

Фото: Служба безпеки України

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, які вони окремо придбали та користувались винятково для комунікації з російською спецслужбою.

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Яке покарання загрожує агентурній групі ФСБ в Одесі

Фігурантам загрожує довічне ув'язнення згідно з підозрою від слідства за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану).

На 15 років ув'язнили агентку ФСБ РФ, яка передавала росіянам локації ЗСУ

Нагадаємо, що вчора в СБУ повідомили про вирок агентці Федеральної служби безпеки РФ, яка намагалася виявити та передати росіянам локації ЗСУ в районі Часового Яру Донецької області.

Як зазначалося в повідомленні, мешканка Костянтинівки об’їжджала навколишні селища і приховано фотографувала потрібні об’єкти.

Вона використовувала громадський транспорт, а для конспірації постійно змінювала маршрути. Контррозвідка СБУ затримала агентку в січні 2024 року, коли та проводила дорозвідку в районі можливих локацій українських захисників.

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Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив їй 15 років тюрми з конфіскацією майна.