ЗС РФ за добу завдали 2 793 ударів по Донеччині, повідомили в управлінні Національної поліції в Донецькій області.

Росія обстріляла Донецьку область

"Пошкоджено 49 цивільних об’єктів – 35 житлових будинків, адмінбудівлі, підприємство, гаражі, автомобілі, поля пшениці", – зазначили в Нацполіції.

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Торецьк цього разу постраждав від 8 "КАБ-250", внаслідок чого загинула одна цивільна особа, а троє дістали поранень. Також пошкоджені 2 багатоквартирні та 6 приватних будинків і адмінбудівлі.

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Сіверськ атакували з артилерії – одну людину вбили та одну поранили, пошкоджена приватна оселя.

Цукурине постраждало від керованої бомби "КАБ-500", через що поранені шість цивільних осіб, зокрема одна дитина. Пошкоджені 21 приватний будинок і два авто.

Також зафіксували повідомлення про поранених у Ямполі та Нью-Йорку.

Фото: Управління Національної поліції в Донецькій області

Обстріли Донеччини – що відомо

Нагадаємо, що з 27 по 28 червня РФ завдала 2 360 ударів по Донецькій області, внаслідок чого пошкоджені 60 цивільних об’єктів, тобто 40 житлових будинків, адмінбудівлі, кафе, магазини, автостанція, автомобілі та ЛЕП.

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Як зазначали в поліції, окупанти використовували авіабомби "КАБ-250", "КАБ-500", ракети "Іскандер-М", РСЗВ "Ураган" та артилерію.