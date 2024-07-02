Правоохоронці скерували до суду справу щодо двох російських військових, причетних до облаштування катівні й незаконного утримання жителів Чернігівської області. Підозрювані катували людей з метою, зокрема, отримання інформації про ЗСУ.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Двох військових РФ, які катували людей на Чернігівщині, судитимуть - що відомо

Слідчі Головного управління Нацполіції в Чернігівській області завершили досудове розслідування за ч. 2 статті 28 та ч. 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб) щодо двох російських військових, причетних до облаштування катівні в одному з сіл Чернігівського району.

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За даними слідства, один із підозрюваних, начальник військової поліції у званні полковника армії РФ, наказав іншому доставляти незаконно затриманих цивільних українців на пилораму в селі, де базувався підрозділ росіян.

На виконання явно злочинного наказу свого командира другий підозрюваний разом із іншими невстановленими військовослужбовцями РФ протягом кількох тижнів звозили захоплених цивільних до пилорами. У катівню доставляли як жителів цього села, так і незаконно затриманих у навколишніх населених пунктах.

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Бранців утримували у промерзлому приміщенні без опалення, в антисанітарних умовах, без водопостачання і водовідведення, позбавлених будь-яких меблів для сидіння та спальних місць.

Люди нерідко перебували із зав’язаними очима й руками, по кілька діб не мали можливості ні харчуватися, ні справляти природні потреби. Також вони не отримували медичної допомоги, якої потребували після багаторазових садистських допитів.

Слідство встановило, що підозрювані організували систематичне катування людей з метою отримання інформації про військовослужбовців Збройних сил України та учасників Антитерористичної операції. Також вони намагалися здобути відомості про причетних до знищення колони військової техніки росіян.

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Матеріали провадження з обвинувальним актом передані прокурору Чернігівської обласної прокуратури для скерування до суду.

СБУ повідомила про підозру ще трьом військовим РФ, які катували українців на Луганщині

Навесні 2022 року озброєні групи росіян проводили в окупованому Сватівському районі «рейди» для виявлення місцевих жителів, які мали активну громадянську позицію й «заважали» встановленню окупаційного режиму.

Працівники російських органів влади на Луганщині викрадали людей із власних помешкань і везли їх до російських катівень, де піддавали тортурам, щоб схилити до співпраці. Серед потерпілих були депутат районної ради та державні службовці, зокрема, колишній міський голова Сватового.

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Фігурантами були призначений росіянами «начальник Сватівського міжрайвідділу МДБ ЛНР» та двоє «оперативних співробітників» псевдоспецслужби «ЛНР», під вивіскою якої фактично діяло ФСБ РФ.

Зловмисники отримали від СБУ повідомлення про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).