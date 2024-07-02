Лише членство в НАТО надасть Україні довгострокову перспективу миру, голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсґен сказав в інтерв'ю виданню Rheinische Post.
Вступ до НАТО гарантуватиме Україні мир
Голова конференції зауважив, що наразі вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному.
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Водночас він переконаний, що в довгостроковій перспективі тільки членство в НАТО дає Україні бажаний мир. За його словами, угоди з Росією не варті паперу, на якому Путін ставить свій підпис.
Крістоф Гойсґен також вважає, що своєю безвідповідальною агресивною війною росйський президент Владімір Путін об’єднав і зміцнив НАТО.
"До Альянсу приєдналися дві нові, міцні в оборонному плані країни – Швеція та Фінляндія. НАТО повертається до своїх витоків: це знову передусім оборонний альянс. Так само, як він успішно стримував Радянський Союз, сьогодні він має стримувати агресивну Росію", – наголосив Гойсґен.
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На його думку, міжнародне співтовариство, зокрема й НАТО, має організуватися таким чином, щоб Путін нарешті усвідомив, що його агресія невигідна. Голова конференції запевнив, що міжнародна спільнота не сприйматиме жодних змін кордонів за допомогою сили, і що сила закону не повинна програвати у змаганні з законом сильнішого.
"Путін вважає, що він має більшу силу, ніж Україна та Альянс, який її підтримує", – сказав Гойсґен і підкреслив, що сили в країнах Заходу, які підтримують Путіна, не повинні досягти успіху.
Минула Мюнхенська безпекова конференція – що відомо
Нагадаємо, що тема війни в Україні була в числі головних на Мюнхенській конференції 18 лютого.
На ній зібралися лідери близько 50 держав та 100 урядовців, щоб обговорити роль Європи у міжнародній безпеці та обороні, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході, новий глобальний порядок, наслідки кліматичних змін та масову міграцію.
Президент України Володимир Зеленський виступив на ключовому безпековому форумі 17 лютого.
Ще одним питанням, пов'язаним з ухваленням законопроєкту президента США Джо Байдена – ймовірність ескалації в Індо-Тихоокеанському регіоні через прагнення частини країн вийти з-під впливу Китаю та зблизитися з США.