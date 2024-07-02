Канцлер ФРН Олаф Шольц на брифінгу з польським колегою Дональдом Туском зазначив, що Німеччина та Польща – найбільші партнери України у наданні всебічної допомоги під час боротьби українців з агресором і будуть тісно координуватися при відбудові та на шляху України до ЄС.

Про це німецький посадовець заявив після німецько-польських міжурядових консультацій у Варшаві 2 липня, передає кореспондент Укрінформу.

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Шольц і Туск обговорили подальшу підтримку України - що відомо

«Ми міцно стоїмо разом на боці України в її боротьбі… Ми будемо ще тісніше співпрацювати в питанні відбудови та на шляху України до ЄС», – сказав Шольц.

Він нагадав, що обидві країни найбільше підтримують Україну у військовому, політичному, економічну, наразі – енергетичному, гуманітарному планах, зокрема обидві країни прийняли найбільшу кількість українських шукачів захисту від війни. В цьому контексті канцлер заявив, що Берлін і Варшава продовжать працювати над тим, щоби питання біженців солідарно вирішувалося в ЄС.

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ФРН і Польща нададуть динаміки майбутній співпраці - подробиці

Під час німецько-польських міжурядових консультацій було ухвалено низку рішень, зокрема масштабний План дій, у якому прописані конкретні проєкти на користь обох країн.

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«Ми хочемо надати нової динаміки нашій співпраці», – сказав канцлер.

Шольц також торкнувся історичного питання, нагадавши, що невдовзі виповниться 85 років від моменту нападу гітлерівської Німеччини на Польщу. Німеччина усвідомлює свою вину та готова підтримати жертв націонал-соціалізму 1939–1945 років, які ще живуть, сказав Шольц. Він підкреслив необхідність не допустити забуття минулого, яке має бути попередженням на майбутнє. «Наша відповідальність за минуле означає також нашу відповідальність за майбутнє», – заявив політик.

Сьогодні безпека Польші є і також безпекою Німеччини, додав він і запевнив, що «Німеччина прагне дуже сильного польського голосу в Європі».

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Окрім питань двосторонньої співпраці під час перемовин у Варшаві обговорювали питання європейської та економічної політики. У зв’язку з міжнародною безпековою ситуацією у центрі уваги також була співпраця у сфері політики безпеки та оборони, а також агресійна війна Росії проти України.