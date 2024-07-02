За шість місяців 2024 року українські експортери наростили фізичні обсяги продажів своїх товарів на 35% порівняно з тим самим періодом торік. Загалом вдалося експортувати 71 млн тонн.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Україна наростила експорт власних товарів - що відомо

Експортні угоди за 6 місяців принесли $19,5 млрд – так само як і у першому півріччі 2023 року. Першочергово нарощування фізичних обсягів експорту українських товарів вдалося завдяки стабільній роботі українського морського коридору.

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Також бізнес за підтримки уряду зміг розширити й інші логістичні маршрути.

"Все це дало приріст фізичних обсягів експорту на 35%. Проте виторг експортерів на тлі зростання ваги проданих товарів залишилась на рівні минулого року. Це пояснюється тим, що за рік суттєво знизились світові ціни на основні експортні товари, які продають за кордон українські виробники", - зазначила Свириденко.

За її словами, позитивною тенденцією стало зменшення експорту сировини й поступове збільшення обсягів експорту переробки. У минулому маркетинговому році Україна експортували насіння соняшнику на 86,3% менше, ніж рік тому, натомість суттєво зросли обсяги експорту соняшникової олії.

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Коли в Україні були найбільші обсяги експорту

Заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка розповів, що найбільші обсяги експорту були у квітні та травні. Саме в цей час аграрії активно експортували продукцію врожаю минулого року.

Експорт української продукції у червні становив 9,7 млн тонн на суму 2,7 млрд доларів. У порівнянні з травнем скорочення становить -18,4% у грошах і -20,2% в обсягах.

Качка пояснив, що експорт у червні скоротився через те, що зменшилось вивезення агропродукції. Кукурудзи експортували на 23,7% менше, ніж у травні, пшениці – на 40,8%, олії – на 37,8%. Це свідчить про те, що в експортерів закінчуються запаси врожаю минулого року.

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"У першій десятці найбільш популярних товарів українського експорту у червні зберігалась стабільна ситуація. Обсяги продажів руди у порівнянні із травнем скоротились на 1,5%, до 239 млн дол., натомість на 7%, до 79 млн дол., збільшився експорт плоского прокату. На 3,5% зменшились обсяги продажів м’яса птиці – до 79 млн дол., проте експорт сої зріс на 45% – до 66 млн дол", - пояснив Качка.

За його словами, імпорт товарів в Україну в червні зменшився на 5,6% і становив 4,8 млрд дол. Загалом за перше півріччя Україна імпортувала товарів на 31,9 млрд дол., що на 4,9% більше, ніж за перше півріччя минулого року.

Скільки і чого Україна експортувала у 2023-2024 роках

У Міністерстві економіки також підбили підсумки 2023/2024 маркетингового року, який завершився 30 червня. За цей період українські експортери загалом продали 69,86 млн тонн товарів з категорій зернових, олійних та олій.

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Експорт пшениці становив 18,43 млн тонн, що на 9% більше, ніж в минулому маркетинговому році. Кукурудзи продали 29,41 млн т, що на 0,2% більше до попереднього маркетингового року. Скоротились продажі ячменю – 2,48 млн (- 8,5%) та сої – до 2,98 млн т (- 8,2%). Водночас зросли продажі ріпаку – 3,7 млн т (+8,7%). Суттєво збільшились обсяги експорту продукції агропереробки: соняшникової олії – 6,54 млн т (+22,8%), соняшникового шроту – 5,15 млн т (+29,1%) та соєвого шроту – 0,662 млн т (+12,5%).