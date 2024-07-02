У червні 2024 року російський газовий монополіст "Газпром" збільшив середньодобове постачання природного газу до країн Європи майже на 23% порівняно з минулим роком. Про це свідчать європейські розрахунки, пише Укрінформ з посиланням на Reuters.

Газпром збільшив обсяги постачання газу до країн Європи - що варто знати

Згідно із розрахунками, що засновані на даних європейської газотранспортної групи Entsog та щоденних звітах "Газпрому" про транзит газу через Україну, середньодобовий експорт трубопроводами збільшився до 81,8 млн кубометрів порівняно з 66,8 млн кубометрів у червні 2023 року.

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Загальний обсяг експорту природного газу "Газпрому" до Європи цього року становив близько 15,5 млрд кубометрів. Обсяги продажів зросли після мінімумів, зафіксованих 2023 року.

Згідно з даними "Газпрому" та розрахунками Reuters, у 2022 році РФ поставила до країн Європи за різними маршрутами загалом близько 63,8 млрд кубометрів газу. Минулого року обсяг знизився ще на 55,6%, до 28,3 млрд кубометрів.

На піку у 2018-2019 роках річний потік газу до Європи сягав від 175 до 180 млрд кубометрів.

У травні імпорт газу в Європу з РФ вперше впродовж майже двох років перевищив поставки зі США, попри зусилля країн регіону відмовитися від російського викопного палива після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Між Росією та Китаєм виникли непорозуміння щодо ціни на газ - подробиці

Під час нещодавнього візиту Путіна до Пекіна лідери країн не змогли домовитися щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2".

На думку директора Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександра Габуєва, відсутність у Росії альтернативного сухопутного маршруту для експорту газу означає, що "Газпрому", ймовірно, доведеться прийняти умови Китаю.

Це сталося через вимогу Пекіна щодо ціни майбутніх постачань газу. Китай захотів купувати газ у Росії за внутрішніми російськими цінами, що "сильно субсидуються", що Москва вважала "необґрунтованим", як стверджували у Financial Times.

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"Китай уже платить Росії за газ менше, ніж іншим постачальникам, із середньою ціною 4,4 долара за мільйон британських теплових одиниць, у порівнянні з 10 доларами для М’янми та 5 доларами для Узбекистану", – пояснювали у Financial Times.

За даними макроекономічного прогнозу Мінекономрозвитку РФ, до 2027 року газ РФ для Китаю коштуватиме на 28% дешевше, ніж для споживачів у Європі та Туреччині.

Зазначалося, що експорт "Газпрому" до Європи впав до 22 млрд кубометрів у 2023 році із середніх 230 млрд кубометрів на рік за десятиліття до повномасштабного вторгнення в Україну.