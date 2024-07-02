Гауляйтера окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій Луганщині Леоніда Пасічника засудили до тюремного ув'язнення. Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого), повідомляє пресцентр СБУ.

В Україні засудили до ув'язнення гауляйтера Пасічника - що варто знати

За сукупністю вчинених злочинів суд призначив Пасічнику 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

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Також злочинця позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади, установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми власності строком на 13 років.

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Напередодні 24 лютого 2022 року Пасічник підписав так званий «договір про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між «ЛНР» та Москвою.

Більше по темі СБУ скерувала до суду акти щодо майже 20 "депутатів" на Луганщині Це луганські колаборанти, більшість із яких представляє партію Владіміра Путіна Єдина Росія".

Надалі Кремль використав такі рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення на територію України. Згодом Пасічник організовував псевдореферендум щодо «приєднання» тимчасово окупованої частини території Луганщини до Росії.

За підсумками фейкового плебісциту він підписав з Путіним «угоду про входження регіону» до складу РФ.

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А вже після цього гауляйтер Луганщини організував участь тимчасово захоплених громад у російських «виборах до законодавчих органів влади».

За якими статтями судили гауляйтера Луганщини

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Пасічника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Через складання призначених покарань зловмисник отримав вирок, який передбачає більший термін ув’язнення, ніж передбачено у санкціях статей за інкриміновані злочини.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання фігуранта.

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Слідчі повідомили про підозру двом очільницям так званих «МФЦ» («многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»), відкритих ворогом у Ровеньках та Слов’яносербську.

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Фігурантки й раніше співпрацювали з росіянами в окупаційних владних структурах, а призначення на керівні посади в «МФЦ» обидві отримали у 2023 році.

Наразі вони допомагають РФ у легітимації їхньої «влади», нав’язуванні українцям російських паспортів та інших документів, державних сервісів РФ, втягуванні населення області у взаємодію з державними органами окупантів – МВД, Росреєстром, податковою службою тощо.

Зловмисниці відповідатимуть перед законом за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років ув’язнення та конфіскація майна.