Проросійські соцмережі у понеділок повідомили, що дві ракети влучили у військову авіабазу в Полтавській області, внаслідок чого начебто було знищено сім винищувачів та вбито або поранено десятки людей зі складу наземного персоналу авівабази. Проте проведена Kyiv Post перевірка наявних доказів вказує на те, що наслідки удару є куди менш масштабними, ніж намагаються представити проросійські мілблогери в рамках інспірованої Кремлем дезінформаційної операції.

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У ретельно відредагованому 1-хвилинному відео з камери дрона, вперше опублікованому прокремлівським Telegram-каналом FighterBomber у понеділок увечері, показана українська авіабаза неподалік Миргорода у Полтавській області, в яку, за твердженням росіян, влучили дві ракети «Іскандер-М» з касетними боєприпасами, які буцімто здетонували серед припаркованих українських винищувачів.

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Російський мілблогер «Два майора» повідомив своїм 600 тисячам підписникам, що внаслідок влучань були знищені два українські бойові літаки та ще чотири пошкоджені.

Телеграм-канал «Запорожский фронт» повідомив, що російська атака стала результатом «… злагодженої роботи [російських] розвідників і ракетників. Оператори [російських] розвідувальних БпЛА протягом кількох днів спостерігали за накопиченням техніки на аеродромі. Щойно там накопичилася значна кількість літаків, інформація була передана ракетникам, і відправка туди «Іскандера-М» не забарилася… П’ять винищувачів було знищено, ще два пошкоджено і до 25 осіб наземного персоналу ліквідовано».

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Російський «військовий кореспондент» Борис Рожин написав: «І тепер українська патріотична спільнота другу добу шукає, кого б звинуватити у знищенні літаків та особового складу на аеродромі «Миргород». Касетні боєприпаси ракети «Іскандер» влучили точно в ціль. Тож тепер когось треба у цьому звинуватити. Схоже, що [українські] втрати величезні».

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Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив у понеділок увечері, що росіяни дійсно завдали удару по українській авіабазі, але спростував інформацію про значні втрати особового складу та техніки. За словами Ігната, «є певні втрати… але далеко не такі, про які розповідає ворог».

Переглянувши відео FighterBomber, Kyiv Post дійшов висновку, що офіційна українська версія події виглядає куди ближчою до істини, а заяви росіян про знищення кількох українських літаків видаються, м'яко кажучи, дещо перебільшеними. І скоріш за все, росіяни цілком свідомо перебільшили свої досягнення.

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Геолокація Kyiv Post підтвердила, що відео було зняте поблизу Миргородського військового аеродрому, де базується 831-а бригада тактичної авіації ЗСУ. На відео видно, як з однієї ракети розлітаються касетні боєприпаси над південно-західною частиною аеродрому, а друга влучає у майданчик стоянки літаків у тому ж секторі авіабази.

Ракета "Іскандер 9K720" (за класифікацією НАТО SS-26 Stone) має максимальний радіус дії 500 кілометрів і несе або звичайну фугасну боєголовку, або касетні боєприпаси.

На перших 30 секундах відео, якщо його збільшити, видно сім винищувачів Су-27, припаркованих біля злітних смуг у західній частині аеродрому. Неподалік припарковані бензовози, пожежні машини, евакуатори та, ймовірно, автомобіль техобслуговування, також видно кількох людей.

На 30-33 секундах відео, опублікованого FighterBomber, касетний боєприпас вибухає та розкидає суббоєприпаси на площі приблизно 250 x 250 метрів. Епіцентр вибуху розташований приблизно на позначках 49.92949, 33.62630 координатної сітки.

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Скріншот з опублікованого FighterBomber відео удару по авіабазі під Миргородом. На зображенні зліва видно винищувачі в секторі аеродрому, пізніше ураженого касетними боєприпасами з «Іскандерів», а на зображенні праворуч (із вибухом) літаків не видно.

У тій частині відео, де показаний удар касетним боєприпасом, не видно жодного українського літака - можливо, через те, що безпілотник перебував далеко й літаки не потрапили в кут огляду камери. Однак раніше на відео на цьому місці літаки можна розгледіти, але після влучання не чутно вторинних вибухів, та й деякі паркувальні місця здаються порожніми.

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Саме по собі відео першого ракетного влучання не надає переконливих доказів того, що був уражений хоча б один український літак, хоча на 100 % виключати цього не можна.

FighterBomber, серед інших проросійських спостерігачів, повідомив, що під час цієї атаки були знищені чотири українські літаки. Враховуючи нестиковки між частинами відео до та після влучання, щодо першого ракетного удару можна з очевидністю сказати, що відео змонтоване. Кремлівські монтажери намагалися створити враження, начебто удар по українській авіабазі був надзвичайно руйнівним.

На 50-58 секундах відео, де нібито зафіксований другий ракетний удар, ймовірно фугасний заряд вибухає приблизно на 49.928566, 33.627107 координатної сітки – на самому краї майданчика стоянки літака.

Оператор російського безпілотника зафіксував яскраво-помаранчевий спалах від вибуху та чорно-сірий дим, що здіймається над місцем влучання. Після кількох секунд, впродовж яких оператор намагався переналаштувати масштаб зйомки, стає видно, що будівля та, можливо, суха трава біля майданчика стоянки палають. Однак літака й тут не видно. На збільшеному відео чітко видно, що стоянка порожня.

Проте на 11-й секунді відео (нібито до удару) на тому ж місці чітко видно винищувач Су-27. Можна припустити, що монтажери, які створили відео, опубліковане FighterBomber, так підбирали кадри, аби у глядача складалося враження, що ударом було знищено кілька українських літаків, хоча це, скоріш за все, не відповідає дійсності.

Вибухи та пожежа після другого ракетного удару, ймовірно, стали наслідком влучання уламка ракети у авіаційні боєприпаси, які зберігалися неподалік стоянки, а не в український винищувач. Це Kyiv Post встановив на підставі прискіпливого дослідження супутникових знімків із відкритих джерел.