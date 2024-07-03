ЗС РФ обстріляли 27 населених пунктів Херсонщини, через що надійшли повідомлення про пошкодження 3 багатоповерхівок та 13 приватних будинків, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росія вдарила по Херсонщині

За словами Прокудіна, під обстріли цього разу потрапили Понятівка, Станіслав, Cадове, Михайлівка, Софіївка, Микільське, Новодмитрівка, Берислав, Кізомис, Качкарівка, Козацьке, Велетенське, Бургунка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк, Дудчани, Антонівка, Томина Балка, Білозерка, Інгулець, Олександрівка, Ульянівка, Львове, Ольгівка, Миколаївка та місто Херсон.

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Від ударів ушкоджень зазнали також об'єкт критичної інфраструктури, дитячий садок, газогін і приватні автомобілі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 15 – дістали поранення", – додав Прокудін.