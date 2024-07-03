У вівторок, 2 липня, відбулися два матчі Євро-2024:
19:00. Румунія – Нідерланди – 0:3
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22:00. Австрія – Туреччина – 1:2
Збірна Нідерландів розгромила команду Румунії на Євро-2024
Збірна Нідерландів передостанньою вийшла у чвертьфінал Євро-2024, завдавши на "Альянц-Арені" у Мюнхені поразки команді Румунії – 3:0.
Нападник голландців Коді Гакпо відкрив рахунок на 20-й хвилині. Ще два мячі наприкінці зустрічі забив форвард Доніелл Мален (83, 90+3).
Туреччина вийшла до чвертьфіналу
У поєдинку 1/8 фіналу на "Ред Булл Арені" у Лейпцигу збірна Туреччини переграла команду Австрії – 2:1.
Авторами голів стали Меріх Демірал (1, 59-та хвилини) – у переможців; Міхаель Грегорич (66) – у австрійців.
За місце у півфіналі на Олімпійському стадіоні у Берліні збірна Туреччини боротиметься з командою Нідерландів.
1/4 фіналу Євро-2024: розклад матчів 5 липня
У п'ятницю відбудуться два матчі:
19:00. Іспанія – Німеччина (Штутгарт).
22:00. Португалія – Франція (Гамбург).
Результати матчів Євро-2024 – 1 липня
Нагадаємо, що у шістнадцятий день чемпіонату відбулися матчі: між Францією та Бельгією (1:0) і Португалією та Словенією (3:0).