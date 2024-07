У вівторок, 2 липня, відбулися два матчі Євро-2024:

19:00. Румунія – Нідерланди – 0:3

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

22:00. Австрія – Туреччина – 1:2

Збірна Нідерландів розгромила команду Румунії на Євро-2024

Збірна Нідерландів передостанньою вийшла у чвертьфінал Євро-2024, завдавши на "Альянц-Арені" у Мюнхені поразки команді Румунії – 3:0.

Нападник голландців Коді Гакпо відкрив рахунок на 20-й хвилині. Ще два мячі наприкінці зустрічі забив форвард Доніелл Мален (83, 90+3).

Фото: AFP

Advertisement

Туреччина вийшла до чвертьфіналу

У поєдинку 1/8 фіналу на "Ред Булл Арені" у Лейпцигу збірна Туреччини переграла команду Австрії – 2:1.

Авторами голів стали Меріх Демірал (1, 59-та хвилини) – у переможців; Міхаель Грегорич (66) – у австрійців.

За місце у півфіналі на Олімпійському стадіоні у Берліні збірна Туреччини боротиметься з командою Нідерландів.

Turkey's defender #03 Merih Demiral celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Euro 2024 round of 16 football match between Austria and Turkey at the Leipzig Stadium in Leipzig on July 2, 2024. (Photo by Ronny HARTMANN / AFP)

1/4 фіналу Євро-2024: розклад матчів 5 липня

У п'ятницю відбудуться два матчі:

Advertisement

19:00. Іспанія – Німеччина (Штутгарт).

22:00. Португалія – Франція (Гамбург).

Результати матчів Євро-2024 – 1 липня

Нагадаємо, що у шістнадцятий день чемпіонату відбулися матчі: між Францією та Бельгією (1:0) і Португалією та Словенією (3:0).