Сьогодні, в ніч проти 3 липня, безекіпажні катери атакували Новоросійськ у Росії, повідомив російський новинний Телеграм-канал ASTRA.

Безекіпажні катери атакували Новоросійськ у РФ

Перші повідомлення про атаку з'явилися близько 02:50 за  Києвом.

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За словами мера міста Андрія Кравченка, в Новоросійську відбивали атаку безекіпажних катерів. 

Кравченко попросив дотримуватись заходів безпеки, залишатись у безпечних місцях і не перебувати на відкритому просторі біля моря. 

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У Новоросійську розташована база Чорноморського флоту Росії, де війська РФ можуть перезаряджати підводні човни.

Пізніше заступник мера повідомив про те, що через атаку перекрили рух у районі набережної міста.

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У ворожому міноборони зазначили, що засоби ППО ліквідували вночі 5 БПЛА над територією Бєлгородської області, 4 – над територією Брянської області, 1 – над територією Московської області. Також в акваторії Чорного моря знищили 2 безекіпажні катери, які прямували до Новоросійська.

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Так, ворожі сили розвантажують шпиталі й ховаються за спинами цивільних.

Про атаку на Новоросійськ безпілотними катерами також повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі.

Флот РФ значно зменшив активність у Чорному морі

Нагадаємо, що після зміни командувача Чорноморського флоту (ЧФ) у березні 2024 року російський флот у Чорному морі був найменш активним від початку війни проти України.

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Зокрема, 1 квітня фрегат типу "Григорович" із керованими ракетами був завантажений озброєнням на базі Чорноморського флоту (ЧФ) у порту Новоросійська. У британській розвідці зазначили, що країна-агресорка перемістила більшість своїх кораблів і підводні човни із Севастополя далі на схід до Новоросійська.

ЧФ майже напевно залишається поряд із Новоросійськом, бо це найкращий спосіб уникнути атак морем з боку України. Проте інфраструктуру для технічного обслуговування, матеріально-технічне забезпечення та управління зброєю в Новоросійську, швидше за все, покращили для подальшого базування кораблів на невизначений термін.

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