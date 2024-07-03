3 липня в Україні відзначають День зенітних ракетних військ.

До привітань доєднались командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, Президент України Володимир Зеленський і Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

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Олещук зазначив, що щодня й щоночі зенітні ракетні війська докладають максимум зусиль, щоб зробити небо чистим від російських ракет, бомб та дронів, аби вберегти українців і наше військо від ворожих атак.

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"Перш за все дякую усім людям, які присвятили своє життя службі в ЗРВ – основі протиповітряної оборони держави!" – наголосив Олещук.

Відеопривітання для українських зенітників

Також у Повітряних силах опублікували відеопривітання для зенітних ракетних військ, яке можна переглянути тут:

Водночас Зеленський зауважив, що тисячі знищених ворожих цілей є гідною роботою зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ, яка рятує життя наших людей і зберігає інфраструктуру. 

"Дякую за професіоналізм і влучність, які дають нашій державі необхідний захист. Робимо все, щоб ви мали ще більше інструментів для боротьби з російським терором", – написав Зеленський.

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"Робота захисників та захисниць українського неба викликає захоплення не лише в Україні, але й у всьому світі. Ваша здатність вдосконалюватися й вчитися прямо під час війни гідна поваги", – заявив Сирський у своєму привітанні.

Він також запевнив, що щоденна боротьба зенітних ракетних військ наближає час, коли небо над Україною буде мирним.

День зенітних ракетних військ – що треба знати

Нагадаємо, що починаючи з 2011 року наказом Міністерства оборони України встановлено, що 3 липня в Україні відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України.

Найбільш помітно процес скорочення арсеналів ЗРВ почав відбуватися з 1997 року. Тоді до складу ЗРВ входило 160 дивізіонів у складі різних ЗРС та ЗРК. У 2006 році через подальше впорядкування організаційно-штатної структури бойовий склад Зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України мав 58 дивізіонів.

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У 2008 році в Україні було приблизно 10 зенітно-ракетних формувань. На їхньому озброєнні перебували до 50 зенітно-ракетних комплексів, сотні ракет різної дальності. А у 2010 році до ЗРВ входило вже 57 зенітних ракетних дивізіонів у складі 16 військових частин, а саме: 4 зенітні ракетні бригади та 12 зенітних ракетних полків.

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