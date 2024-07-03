3 липня в Україні відзначають День зенітних ракетних військ. До привітань доєднались командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, Президент України Володимир Зеленський і Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Олещук зазначив, що щодня й щоночі зенітні ракетні війська докладають максимум зусиль, щоб зробити небо чистим від російських ракет, бомб та дронів, аби вберегти українців і наше військо від ворожих атак. Advertisement "Перш за все дякую усім людям, які присвятили своє життя службі в ЗРВ – основі протиповітряної оборони держави!" – наголосив Олещук. Відеопривітання для українських зенітників Також у Повітряних силах опублікували відеопривітання для зенітних ракетних військ, яке можна переглянути тут:

Водночас Зеленський зауважив, що тисячі знищених ворожих цілей є гідною роботою зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ, яка рятує життя наших людей і зберігає інфраструктуру. "Дякую за професіоналізм і влучність, які дають нашій державі необхідний захист. Робимо все, щоб ви мали ще більше інструментів для боротьби з російським терором", – написав Зеленський. Advertisement

"Робота захисників та захисниць українського неба викликає захоплення не лише в Україні, але й у всьому світі. Ваша здатність вдосконалюватися й вчитися прямо під час війни гідна поваги", – заявив Сирський у своєму привітанні. Він також запевнив, що щоденна боротьба зенітних ракетних військ наближає час, коли небо над Україною буде мирним.