Джерела Kyiv Post повідомляють, що внаслідок атаки українських безпілотників в ніч на 1 липня зазнав серйозних пошкоджень унікальний об’єкт російського ВПК - Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова” (ОЕМК).

Це єдине у Росії металургійне підприємство повного циклу.

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Операцію будо здійснено силами Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) та Служби зовнішньої розвідки (СЗР).

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Які наслідки дронової атаки ГУР та СРЗ на унікальний об’єкт ВПК у Росії

За інформацією джерела у спецслужбах, комбінат припинив роботу внаслідок ураження дронами-камікадзе двох основних електропідстанцій Білгородської області: ПС «Старий Оскол» поблизу села Незнамово та ПС «Металургійну» біля с. Волоконовскоє.

Підстанція «Металургійна» є однією з найбільших електропідстанцій у Європі.

Внаслідок операції було повністю знеструмлено Оскольський електрометалургійний комбінат - єдине у РФ металургійне підприємство повного циклу, де реалізовано технологію прямого відновлення заліза і плавка в електропечах.

Більше по темі Російський льотчик видав ГУР своїх колег, які вдарили по "Охматдиту" Джерела Kyiv Post у розвідці повідомляють, що один із пілотів передав ГУР МОУ дані про своїх колег, які постійно обстрілюють українські міста ракетами Х-101.

Ці печі дають змогу отримати метал, практично вільний від шкідливих домішок і залишкових елементів. Через знеструмлення зупинились усі електродугові печі, у яких застиг метал.

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Для їхнього повторного запуску необхідно провести повну чистку цих печей, замінити дугові елементи, на що може знадобитись декілька місяців.

Деякі робітники ОЕМК вважають, що печі доведеться замінити на нові. Зважаючи на те, що комбінат будувався німецькими фахівцями за німецькими технологіями, без їхньої участі відновити роботу комбінату вірогідно буде складно.

Як Оскольський електрометалургійний комбінат допомагав російському ВПК

На електрометалургійному комбінату виробляли високоякісну сталь, в тому числі леговані види спецсталей (SBQ) для автопрому та машинобудування, що використовує бездоменну технологію прямого відновлення заліза “MIDREX” та електродугову плавку.

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Продукцією комбінату у своїй роботі користуються зокрема такі підприємства російського ВПК:

“ГАЗ” (прокатні заготовки для виготовлення автомобільної листової сталі; заготовки для штампування автомобільних рам; прокатні заготовки для виготовлення бронелистів для легкої броньованої техніки; заготовки для виготовлення кузовів)

“УАЗ” (прокатні заготовки для виготовлення автомобільної листової сталі; заготовки для штампування автомобільних рам; прокатні заготовки для виготовлення бронелистів для легкої броньованої техніки)

“КамАЗ” (прокатні заготовки для виготовлення автомобільної листової сталі; заготовки для штампування автомобільних рам; прокатні заготовки для виготовлення бронелистів для легкої броньованої техніки)

заводи групи підшипникових компаній “ЕПК” та “SKF” (виготовляють підшипники для, в тому числі для військової техніки)

підприємство “АВТОНОРМАЛЬ” (виготовляє кріпильні елементи для заводів автопрому і оборонпрому, зокрема – усі види високоміцних шкворнів, болтів, інших елементів, які використовуються для виготовлення і ремонту автомобільної і броньованої техніки).

Відомо, що 2 квітня 2023 року на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну холдинг “Металоінвест” та Оскольський електрометалургійний комбінат потрапили до санкційних списків США та Великобританії.

Що раніше атакували фахівці ГУР у Росії

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) 14 червня атакували сайт адміністрації міста Ульянівськ у РФ. Українські кібервоїни розмістили на сайті заклики від імені міського голови А.Е. Болдакіна виходити на мітинг на підтримку СВО.

Згодом у місцевих ЗМІ опублікували повідомлення про «фейк» від імені Болдакіна в результаті кібератаки.

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Також через кіберудар у розпорядженні підрозділу BO Team опинилися звіти щодо «обходу кандидатів на військову службу», у яких жителів Улянівська місцеві чиновники називають «відпрацьовуваними особами».

Також ГУР МОУ 12 червня здійснило кібератаку на російські ресурси держвлади, а також аеропорти РФ, внаслідок чого затримується низка авіарейсів.

У Росії було фактично паралізовано роботу низки державних установ і приватних компаній. Зокрема, "Роскомнадзор" стверджував, що збої - наслідок "аварії магістральної мережі зв’язку", однак співрозмовник Kyiv Post повідомляв, що причина - масштабна DDoS-атака кіберфахівців ГУР.

Станом на 11:00 5 червня був відсутній доступ до електронних сервісів сайту державних послуг, а також до послуг низки міністерств: оборони, фінансів, внутрішніх справ, юстиції, промисловості та енергетики, інформаційних технологій та зв’язку, надзвичайних ситуацій.

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Також були недоступний сайт і сервіси федеральної податкової служби Росії. У митній службі навіть визнали факт DDoS-атаки на операторів зв’язку, через що «інформаційний обмін з учасниками зовнішньоекономічної діяльності ускладнений».