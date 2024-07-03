Уряд КНР постачає Росії технічні складники подвійного призначення для підтримки війни Росії проти України, повідомляє Укрінформ, цитуючи паніпосол США при НАТО Джуліан Сміт.

Китай постачає Росії ресурси подвійного призначення

"Ми витрачаймо багато часу в штаб-квартирі НАТО, обговорюючи поглиблення відносин між КНР та Росією. Китай користується кожною нагодою, щоб заявити: вони є "нейтральним гравцем" у цій війні в Україні. Проте, в реальності Китай постачає довгий список компонентів подвійного призначення, які допомагають Росії продовжувати цю агресивну війну проти України", – пояснила Сміт.

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За її словами, йдеться зокрема про постачання верстатів й мікроелектроніки.

Сміт додала, що НАТО працюють над тим, щоб виявляти той факт, що Китай більше не так званим "нейтральним гравцем".

Паніпосол також зазначила, що Альянс також попереджає Китай щодо ризиків підтримки Росії у цій неспровокованій війні.

Китай перейшов на бік Путіна у війні проти України

Уряд США вже зазначав про те, що попри заяви про нейтралітет, Китай надає низку послуг і технологій Кремлю та зберігає міцні торгівельні зв’язки з РФ протягом усього повномасштабного вторгнення.

Американський уряд важає це "великою помилкою" – дозволяти тисячам китайських компаній надсилати стільки компонентів, технологічних елементів, мікропроцесорів і нітроцелюлози до Росії для зміцнення та модернізації оборонно-промислової бази країни-агресора для цієї війни.

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"Китай не нейтральний, а фактично виступив на боці Росії у цій війні", – зауважи посол США в Китаї Ніколас Бернс.