У тимчасово окупованому Криму активісти руху "Жовта стрічка" розповсюдили в Євпаторії сотні жовтих стрічок у межах акції спротиву.
Про це повідомляє рух спротиву.
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У Криму знову замайорілі жовті стрічки – що відомо
"Активісти руху "Жовта Стрічка" нещодавно провели акцію спротиву в Євпаторії, розповсюджуючи сотні жовтих стрічок по всьому місту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що одна з жовтих стрічок була розміщена біля входу до місцевої бібліотеки, що дуже не сподобалось росіянам, які намагались її швидко зірвати.
Активісти підняли прапор України на скелях у Криму - подробиці
З нагоди Дня Конституції України у тимчасово окупованому Криму на вершині Петрівських скель партизани підняли прапор України.
"У рамках флешмобу "Це – Україна", активісти руху "Жовта Стрічка" підняли український прапор на вершині гори Дженакай-Кир, відомої також як Петрівські скелі. Цей символічний акт підкреслює нашу незламність і віру в те, що Крим буде деокуповано", – йдеться у повідомленні.
Активісти подякували своїм колегам за цей сміливий вчинок.